Cierra una empresa que debe más de 15.000 euros a sus empleados

Unos 15 jóvenes de Huelva y Punta Umbría vieron hace unos días cómo se esfumaba su principal objetivo para este verano: ganar algo de dinero para poder seguir pagándose sus estudios durante el invierno. Y es que la denominada hamburtaquería El Pincho, situada en la calle Ancha y en la que han trabajado desde marzo, regentada por un súbdito británico natural de Mánchester, cerró "repentinamente" y "sin previo aviso" sus puertas hace ahora dos lunes, sin liquidar las nóminas de sus trabajadores, algunos de los cuales han dejado de cobrar hasta 3.000 euros.

Seis de estos empleados han puesto esta semana el asunto en conocimiento de la Inspección de Trabajo, así como de un sindicato que les ha proporcionado la asesoría de un abogado. En declaraciones a Huelva Información, aseguran que el dinero total que se les adeuda "supera los 15.000 euros", a lo que "habría que sumar la cantidad que el propietario del establecimiento ha dejado de abonar a los proveedores".

Un grupo de afectados pone el asunto en conocimiento de la Inspección de Trabajo

El resto, hasta llegar a la quincena de empleados, no lo ha hecho "por miedo" o porque "carecen de recursos para ello", ha afirmado el joven estudiante Francisco Javier Ortiz, que ha trabajado tres meses y quien reclama una deuda de 3.000 euros.

"Trabajé el primer mes -relata Ortiz- y nos dijo que la cosa estaba muy mal, que no tenía dinero suficiente aún para pagarnos y que esperásemos al mes siguiente. Pasaron el siguiente mes y el siguiente, hasta que al llegar agosto volví una noche a reclamarle lo que me debía porque las cajas habían subido, al tiempo que mi situación era ya insostenible, llegando incluso a discutir con él. Al día siguiente vinimos mi pareja y yo a trabajar y nos echó diciéndonos que no hacía falta que viniésemos más y sin pagarnos los 6.000 euros que nos debe a ambos".

Otro de los jóvenes afectados es Ismael. Su caso es muy parecido al del resto: "Empecé a trabajar aquí porque necesitaba el dinero para poder seguir estudiando una carrera que actualmente tengo parada por falta de dinero", ha relatado.

Preguntados por el paradero, o si han contactado con el propietario del establecimiento, aseguran "no saber nada de él desde entonces". "No contesta a los mensajes, no coge el teléfono y hasta incluso ha borrado todos sus perfiles en Facebook -aseguran- por lo que para nosotros está desaparecido".

Así las cosas, se sienten engañados, aunque como afirma Ismael, "no perdemos la esperanza" de cobrar lo que han trabajado durante estos meses.