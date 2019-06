Cansino y Pepe 'El Marismeño' se verán las caras en un acto de conciliación por injurias

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Huelva ha señalado para el 17 de septiembre un acto de conciliación entre el líder de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, y José Gómez Sierra, más conocido como Pepe El Marismeño, previa a la querella criminal presentada por éste último contra Hernández Cansino por supuestas injurias y calumnias en redes sociales y medios de comunicación a causa de la construcción de un chiringuito en la localidad, regentado por el empresario.

En la querella interpuesta por El Marismeño se detallan publicaciones realizadas por el edil en una red social en los años 2017 y 2018 e informaciones en prensa sobre el citado chiringuito y la quema del coche de Hernández Cansino en la puerta de su casa unos meses después.

En concreto, el denunciante se refiere a la publicación en una red social de una entrevista en este periódico donde manifiesta, tras la quema de su vehículo, "...como posible enemigo el del Chiringuito de Hormigón y sus ampliaciones ilegales" y la publicación de declaraciones como "hoy me han notificado informe del arquitecto municipal que confirma que el chiringuito del artista ocupa ilegalmente más terreno del permitido y sin pagar nada...".

"Espero que el dinero de todos no sea el que pague la fiesta que el salvador de Punta Umbría organiza en su chiringuito ilegal para su beneficio, sin contar con tantos empresarios que llevan toda la vida apostando por nuestro pueblo", fue otra de las publicaciones que el denunciante cita, así como "la ley debe ser igual para todos, no se puede hacer excepciones para nadie sea quien sea. No vamos a permitir que se aplique a unos si y otros no".

Por todo ello, El Marismeño ha pedido a Hernández Cansino que justifique los motivos que le llevaron a realizar esa acción y solicite el perdón, así como que que abone la cantidad de 120.000 euros como indemnización por daños y perjuicios y gastos ocasionados, unas peticiones que se abordarán en el citado acto de conciliación.