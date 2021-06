CSIF exige la urgente vacunación contra la Covid de todo el personal que interviene en el Plan INFOCA

El sindicato CSIF ha solicitado la urgente vacunación de todo el personal que participa directamente en el Plan INFOCA 2021 y ha lamentado que agentes de medio ambiente y celadores forestales no hayan sido incluidos en los grupos de personal esencial en el proceso de vacunación contra el coronavirus, lo que considera discriminatorio hacia un colectivo compuesto por 128 trabajadores en la provincia de Huelva (92 agentes de medio ambiente y 36 celadores forestales).

La central sindical considera que es “incomprensible” que los agentes y los celadores trabajen conjuntamente con bomberos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) durante la campaña anual para la prevención y extinción de incendios y que sean los únicos que no han sido vacunados por no haber sido incluidos en los grupos de personal esencial. Hay profesionales que sí han recibido la pauta correspondiente por edad, pero son las “excepciones”.

CSIF también ha resaltado que la Junta de Andalucía no debe obviar el riesgo de contagio derivado de la convivencia entre los empleados que no han sido vacunados, a pesar de que “han estado al pie del cañón en los peores momentos de la pandemia”, y otros a los que ya se ha administrado la pauta completa. Según el sindicato, se han dado casos de agentes que han participado en la extinción de varios incendios junto a bomberos y conductores de autobombas y eran los únicos que no estaban vacunados.

La central sindical ha detallado que la Ley de Protección Civil sitúa a los agentes forestales o medioambientales como un servicio más de emergencias por lo que deben tener la consideración de personal esencial. En este sentido critica la “dejación” de la Administración respecto a estos colectivos.

CSIF insiste en que en el caso de los 92 agentes medioambientales que hay en Huelva suelen acudir a los incendios como directores técnicos de extinción, dirigen y organizan a los grupos contra el fuego y asumen “toda la responsabilidad” bajo el paraguas del Plan INFOCA, al que pertenecen, por lo que “llegan los primeros y se van los últimos”.

Finalmente, la central sindical recuerda que durante el confinamiento, la Junta pidió voluntarios entre los agentes para realizar tareas de desinfección. En Huelva fueron 15 los trabajadores que se presentaron y, a pesar de esta labor y de su labor esencial antes y durante la pandemia, han sido excluidos de la vacunación.