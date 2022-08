CCOO Huelva alerta de que el convenio del campo está "bloqueado" porque la patronal "no quiere trasladar el SMI"

La secretaria general de CCOO en Huelva, Julia Perea, ha asegurado que el convenio del campo "sigue bloqueado" porque el "principal escollo" en la negociación es que "la patronal se niega a trasladar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a las tablas del convenio".

En una entrevista, Perea ha explicado que este sector es "uno de los que más preocupan", porque su convenio lleva "bloqueado" cerca de dos años "sin que haya ningún avance", aunque ha anunciado que en septiembre habrá una nueva reunión.

"El principal escollo de la negociación es que la patronal se niega a trasladar el SMI, que recoge el Real Decreto, a las tablas del convenio, por lo que los empresarios no quieren pagar lo que están obligados por ley", ha manifestado.

En este sentido, la secretaria general de CCOO en Huelva ha recordado que el agrícola, sobre todo frutos rojos, es un "sector muy importante" para la provincia y en el que "alrededor del 80 o 85% de sus trabajadores son mujeres".

"Nos encontramos con un sector en el que se incumple mayoritariamente con la normativa en prevención de riesgos laborales, con altos índices de siniestralidad, además de que se incumplen tanto el convenio colectivo como, incluso, un Real Decreto que obliga a pagar el salario mínimo en 51,12", ha subrayado.

Por otro lado, Perea ha detallado que el convenio recoge que los trabajadores deben realizar "39 horas semanales distribuidas en seis días y sin que la jornada supere las seis horas y media", pero hay empresas "que esas horas la dividen en cinco días, pero a la hora de pagar, no se remunera a los trabajadores como si fueran seis jornadas, por lo que se deja de declarar una".

"Además, tampoco se aplica el complemento de transporte; la indemnización por camino, cuando los trabajadores no llegan a realizar la jornada; y las indemnizaciones que marca la ley cuando se acaban los contratos temporales. No obstante, ahora que se está produciendo un trasvase de trabajadores temporales a fijos discontinuos, tenemos la esperanza de que ahora que tendrán mayor estabilidad y seguridad empiecen a recuperar sus derechos y perder el miedo a ser penalizados o no ser llamados de nuevo", ha subrayado.

Por otro lado, Perea ha reprochado que la patronal "diga que no hay mano de obra" cuando "no es cierto", ya que, a su juicio, "el problema es que la gente sí quiere trabajar, pero en condiciones dignas, donde se respete el convenio colectivo y sus salarios mínimos, y que no se ponga en riesgo su salud laboral".

"Si en el campo se pagara lo que marca el convenio y el salario mínimo, si se respetase la jornada, si se declarase las horas extras, en definitiva, si los trabajadores tuvieran sus derechos garantizados, no habría problema de mano de obra", ha abundado.

No obstante, Perea ha aclarado que "no todos los empresarios incumplen", si no que "hay un incumplimiento sistemático en la mayoría de los casos", toda vez que ha advertido que entre ellos se está produciendo, además, "una competencia desleal, que tampoco debería permitir la patronal", porque "si una empresa pequeña cumple y tiene al lado una gran explotación que no lo hace, el pequeño se ve abocado a incrementar el precio de sus productos, pero el grande puede vender más barato porque se ahorra los costes salariales".

Convenios en la provincia

Precisamente, Perea ha destacado que el del campo es "el único convenio que está bloqueado", ya que durante estos meses se han firmado los del alimentación, hostelería, del metal y de empresas de montaje", por lo que "la situación sobre los convenios en la provincia sigue su curso".

Asimismo, la secretaria general ha avanzado que el sindicado tendrá un juicio en octubre debido a la "impugnación del convenio de limpieza", el cual no firmaron porque consideraron que "se podría estar incurriendo en una discriminación directa hacia las mujeres por determinados complementos".

Aún así, la sindicalista ha asegurado que prevé movilizaciones en octubre debido a que "la patronal se está negando a incluir cláusulas de revisión salarial en los convenios para garantizar la subida del IPC".

"Es una postura errónea e irresponsable por parte de la patronal, ya que cuando los empresarios debaten con nosotros el incremento de los salarios, deja de pensar que esos mismos trabajadores son consumidores de sus productos, por lo que si el IPC sube un 10 por ciento, pero el salario tan solo un dos por ciento, evidentemente, los trabajadores van a dejar de comprar ciertos productos que no son necesarios y eso repercutirá en las mismas empresas".

Al respecto, Perea ha señalado que "esa situación se ha podido comprobar con la subida del SMI, ya que este se ha incrementado en un 33 por ciento y, en consecuencia, se han generado muchos más puestos de trabajo desde su subida".