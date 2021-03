Bendodo pide un plan industrial “mejor” que el de Cataluña para Andalucía por sus datos

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, reclamó al Gobierno central un plan de industrialización para la comunidad autónoma “mejor” que el que tiene previsto para Cataluña porque tiene más población y más nivel de paro. Bendodo se refirió al anuncio realizado la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la construcción de una fábrica de baterías eléctricas, durante su visita a las instalaciones de Seat en Barcelona.

“No hablo de disputas; nosotros en Andalucía no pedimos ser más que nadie, pero no vamos a aceptar ser menos que nadie y que nos traten como menos que nadie”. De esta forma, consideró que “si el Gobierno de España plantea un plan de industrialización para Cataluña, por circunstancias en las que no voy a entrar, Andalucía quiere otro no igual, sino mejor”.

Bendodo añadió que en esta comunidad autónoma “vivimos más españoles, porque nos merecemos también ese plan y porque aquí el nivel de paro es más alto, eso es lo que yo planteo”.

El consejero de la Presidencia señaló que el Gobierno debe equilibrar territorialmente las comunidades autónomas “en base a la situación real y a la problemática de cada una de ellas, no en base a cálculos electorales o criterios de pactos y de acuerdos parlamentarios”.