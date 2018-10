El Ayuntamiento gasta unos 350.000 euros en una sola tienda durante 3 años

El concejal independiente de Palos de la Frontera, Cristóbal Rojas, hizo ayer hincapié en que el Ayuntamiento de Palos compró productos, entre los años 2011 y 2013, por alrededor de 350.000 euros a una tienda del municipio, "que es la tienda del cuñado del primer teniente de alcalde". Y es que, según explicó Rojas, "los empresarios nos demandan que cómo es posible que se esté comprando sólo a una tienda y que los demás no tengan opción ni siquiera de poder ofertar". El establecimiento -semejante a un bazar, según indicó Rojas-, vendió productos al Consistorio por valor de 100.000 euros, 138.000 y 126.000 los años 2011, 2012 y 2013. "La ley de contratos dice que una vez que pasen unas cantidades limitadas hay que sacarlo a concurso público y es lo que estamos demandando". Según el asesor judicial consultado por Rojas, "no te puedes amparar en el contrato menor asiduamente y durante años repetitivos hasta estas cantidades". Rojas solicita que haya oportunidad de igualdad para todos y "queremos que el Supremo -a donde ha llegado la investigación- nos diga si eso se puede hacer o no".