El Ayuntamiento de Valverde lleva a cabo nuevas demoliciones para abrir el Valle de la Fuente

El Ayuntamiento de Valverde del Camino continúa los trabajos para la segunda manzana de la apertura del Valle de la Fuente con la demolición de inmuebles totales y parciales de la Calle Abajo en confluencia con Avenida de Andalucía. De este modo, sigue su curso una de las obras más complejas por cuanto afecta al pleno centro de la localidad.

La alcaldesa del municipio, Syra Senra ha recalcado que “se ha hecho un gran trabajo por parte del área de Urbanismo, con su concejal al frente, Mar Vázquez, ya que desde que se llegó no se ha parado en ningún momento”. Este es un proyecto que va a terminar este equipo de Gobierno y no es fácil, porque no podemos olvidar que se trata de inmuebles y de familias”.

Syra Senra ha destacado que “este equipo de Gobierno sí cree en la apertura del Valle de la Fuente, por eso seguimos avanzando. Nos reunimos antes del estado de alarma con las familias que faltan para llegar a un acuerdo y ahora queda transcribirlo y rubricarlo. Durante este año queremos que el Ayuntamiento adquiera todos los inmuebles y se liberen definitivamente para poder empezar la obra hidráulica.

La alcaldesa lamenta que se dijera por parte del anterior equipo de Gobierno que todo estaba cerrado cuando no era así, hasta el punto de que dos familias estaban dispuestas a llegar a los juzgados; pero apostamos por el diálogo y el consenso para llegar a acuerdos.

Syra Senra ha recordado que “hablamos de una obra que requiere mucho esfuerzo y no queríamos llegar a la expropiación forzosa. Este año terminaremos la adquisición de inmuebles y el próximo afrontaremos la obra hidráulica si todo va transcurriendo con normalidad”.