El Ayuntamiento de Punta Umbría anuncia acciones legales contra Hernández Cansino por "mentir a la población sobre la supuesta subida de agua"

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbría ha anunciado hoy que emprenderá acciones legales contra el portavoz del grupo municipal UPU, José Carlos Hernández Cansino, tras iniciar éste una campaña “absolutamente falsa y mezquina con la que pretende engañar a los vecinos y vecinas de Punta Umbría con una supuesta subida del recibo del agua, pese a que las tarifas están congeladas”.

Según el equipo de Gobierno, “Cansino ha traspasado ya todos los límites del daño que está dispuesto a hacer contra el pueblo de Punta Umbría. No sólo busca que en Punta Umbría no haya proyectos de futuro, no sea posible crear empleo, ni actividad, sino que ahora no tiene ningún pudor en inventarse una falsedad que solo están en su mente política enfermiza”.

En este sentido el Ayuntamiento de Punta Umbría ha negado que la factura del agua vaya a experimentar subida alguna, ya que las tarifas se encuentran congeladas, tal y como ha informado la empresa Giahsa que presta este servicio. “Cansino trata de engañar a la ciudadanía de Punta Umbría mintiendo a sabiendas, jugando con los derechos de los consumidores e informando falsamente de unos hechos que no se van a producir. Su único objetivo es poner a la población en contra de este equipo de Gobierno aunque sea mintiendo con algo tan sensible en estos momentos de crisis como es una subida de la factura del agua que en completamente falsa”.

El equipo de Gobierno de Punta Umbría no le va a permitir a Cansino “que mienta y use a miles de familias con total impunidad engañando a la población con temas que tienen una gran incidencia jurídica ya que afectan a los consumidores”. “Es inaceptable además que invente que el Ayuntamiento de Punta Umbría tiene que hacer frente a una indemnización de 6,5 millones de euros por no poderse ejecutar el proyecto urbanístico de la Avenida Ciudad de Huelva y que la subida del agua se destinará a pagar estas cantidades a la empresa adjudicataria”. Lo que va a hacer el Ayuntamiento es devolver un dinero que ha cobrado por adelantado. Por tanto no hay indemnización ni lo vecinos tienen que pagarlo de su bolsillo vía factura del agua. Además este dinero que tiene que salir ahora volverá a entrar de nuevo en el Ayuntamiento cuando se complete la nueva venta de los terrenos siguiendo las directrices marcadas por el Juzgado que ha rechazado la venta.