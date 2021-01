Ayuntamiento y Comisión piden no acompañar a los Reyes Magos en su paseo de mañana por las calles sanjuaneras

A falta de unas horas para que Melchor, Gaspar y Baltasar lleguen a San Juan del Puerto, su Ayuntamiento y la comisión organizadora de la Cabalgata, refuerzan la idea de que los sanjuaneros y sanjuaneras esperen desde sus hogares la llegada de los Magos de Oriente. La pandemia del Covid-19 ha hecho que se viva una tarde atípica en el municipio donde después del almuerzo tienen prevista su llegada.

El primer teniente de alcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana Miguel Beltrán, ha expresado el estado general que han venido manteniendo los vecinos y vecinas en todos estos meses por la pandemia “estamos muy contentos por la responsabilidad demostrada por todos y todas y para mañana hemos pensado mucho en no romper con la ilusión de nuestros niños, niñas y mayores”. Beltrán ha señalado los Reyes cogerán por casi todas las calles del casco urbano “llegaremos al 95% de las calles en colaboración de la Policía Local que aportará dos vehículos y otros dos de Protección Civil, con un dispositivo en el que primará la salud” -subraya.

El recorrido o paseo comenzará después del almuerzo. Los Reyes arribarán en el consistorio donde será recibido por la alcaldesa quien entregará las llaves de la Villa a Sus Majestades para seguidamente realizar este paseo que estará amenizado con música y partirá en sus primeros compases por la zona céntrica para seguir por la zona Este, Norte, volver a la carretera, zona Sur, de ahí hasta la calle Puerto Rico y aledaños, barriadas de los músicos y escritores para bajar por Pozonuevo y culminar en la Iglesia.

Desde la Comisión y el Ayuntamiento se pide encarecidamente a los vecinos y vecinas que no acompañen a la comitiva. Francisco Minchón ha insistido en que se llegará a casi todas las calles del pueblo en una tarde atípica donde no habrá reparto de caramelos ni tirada final desde los balcones del consistorio y todo para que los niños y niñas del municipio no pierdan la ilusión por este día. Beltrán ha recalcado de que no haya situaciones de aglomeraciones “San Juan del Puerto es un municipio que seguirá cumpliendo con las exigencias del Covid-19” añade. Un 5 de enero de 2021 en San Juan del Puerto que estará protagonizado por la ilusión y responsabilidad de su vecindario y sobre todo por la salud de todos exigida en estos tiempos de pandemia.