El Ayuntamiento de Chucena pide a Salud información y recursos

“Hemos intentado en varias ocasiones contactar con la Delegación de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, así como con el distrito sanitario del Aljarafe, al que pertenece el pueblo, sin que ningún responsable se haya puesto al teléfono”. Son palabras de la alcaldesa de Chucena, Encarna Castellano, tras anunciar en la mañana de ayer que se habían registrado 30 casos de listeriosis en el municipio.

Ante este escenario enviaron una solicitud por escrito al consejero del ramo, Jesús Aguirre, y a la directora del distrito sanitario, Rocío Hernández, pidiendo un refuerzo sanitario e información acerca del procedimiento que se ha seguido para proteger a la ciudadanía y evitar más contagios. De momento, la situación está “relativamente tranquila”, explicó Castellano, y los chuceneros afectados están “tratándose con su antibiótico que les han prescrito en el hospital”. Eso sí la alcaldesa mostró su indignación debido a que “si se sabía que esta partida de carne estaba contaminada desde el 9 de agosto, esto se podía haber evitado”, información que recibió ayer.

También mantiene su “preocupación” porque hay dos mujeres embarazadas que “están en el hospital y esperemos que evolucionen favorablemente”. Los primeros casos fueron al hospital en la madrugada del 14 al 15 de agosto. Al Hospital San Juan de Dios (Bormujos) o alVirgen del Rocío de Sevilla, que son los centros a los que acuden los vecinos del municipio. “La gente iba con vómitos, diarreas y los primeros fueron tratados por gastroenteritis aguda”.

Una vez que han pasado los días festivos y la alarma está presente, mucha gente que ha comido la carne ha pedido cita en el centro de salud, aunque no presente síntomas –o que no le hayan remitido, en otros casos– para “pedir información”. “Hay diez días de lista de espera cuando pides una cita”. Y es que en Chucena, aunque cuentan con dos médicos y un pediatra, en verano hay días que solo hay un médico de guardia. Por ello, desde el Ayuntamiento pidieron ayer a Salud más recursos humanos para no desbordar a los profesionales.

“Somos 2.000 habitantes pero contamos con un centro de dependientes donde 80 residentes tienen patologías que necesitan más atención. Entiendo que los profesionales están desbordados”.Aunque “los vecinos están preocupados hago un llamamiento a la calma porque están en las mejores manos y tratamientos”. Eso sí, volvió a recordar que “todo esto se podía haber evitado”.