El Ayuntamiento de Beas dedica las medallas de la localidad a las personas que luchan contra la pandemia

El pleno municipal celebrado por el ayuntamiento de Beas el pasado jueves, 18 de marzo, acordó hacer entrega de las Medallas del Municipio de Beas a las personas que desde hace un año vienen trabajando para hacer frente a la dura situación que ha vivido el municipio de Beas durante la pandemia, especialmente en esta última ola que ha afectado con mayor virulencia al municipio.

Uno de los premiados es al consultorio de Salud de Beas por la entrega, profesionalidad y dedicación que han demostrado y están demostrando en la lucha contra la pandemia del Covid-19. Es de justicia reconocer la excelente labor que se ha desarrollado por eta personas del Consultorio de Salud de Beas, especialmente en los momentos más duros y adversos vividos por los beasinos y las beasinas que más duramente han padecido la enfermedad. El equipo de salud del Consultorio de Beas merece esta medalla por la labor realizada para atender en primera persona la emergencia sanitaria derivada de la Covid-19. Son merecedores de esta distinción municipal por el esfuerzo, vocación y profesionalidad que siempre han demostrado a lo largo de toda esta crisis sanitaria.

A Cáritas Parroquial: Por la ayuda prestada a un amplio número de personas y de familias del municipio de Beas durante esta crisis sanitaria, sumando esfuerzos y redistribuyendo entre las situaciones las quienes han sido más vunerables a esta situación, las donaciones recibidas desde un amplio conjunto de beasinos y de beasinas. Cáritas Parroquial de Beas, gracias al gran número de personas voluntarias que hacen posible su labor de atención social ha estado presente en todo momento en esta crisis. Además ha colaborado con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Beas y de otras administraciones públicas para hacer frente a la dura realidad social derivada de esta pandemia. Por estos gestos de solidaridad y de voluntariado social merecen esta distinción por parte del Ayuntamiento de Beas, en nombre del conjunto de vecinos y de vecinas del municipio.

A la atención educativa: A la escuela infantil Mi pequeña casa, La noria, CEIP Juan Ramón Jiménez, IES La Campiña, Escuela Municipal de Música Maestro Melanio Garrido, al servicio de educación permanente Almazara, sección Beas. Todos los docentes de Beas merecen el reconocimiento del conjunto de nuestra sociedad. Su labor educativa no solo no se ha interrumpido durante estos dos últimos cursos afectados por la pandemia, sino que se ha reforzado y multiplicado. Gracias a ellos pequeños y adultos han podido seguir recibiendo las herramientas de la educación, y, además, las familias, en el caso de los pequeños y adolescentes han podido mantener un apoyo diario a esta labor educativa, pero también a la conciliación de la vida personal y familiar. Ellos han puesto toda su capacidad humana para que la educación no se interrumpiera en nuestros pueblos, y gracias a ese esfuerzo personal y colectivo el alumnado de nuestro municipio, desde la escuela infantil, pasando por las enseñanzas primarias y secundarias, hasta culminar en la de carácter permanente o especial, como son las musicales, han logrado seguir adelante durante esta crisis. Por ello las personas que integran la comunidad educativa de Beas, en cada uno de los centro merecen este reconocimiento del Ayuntamiento de Beas.

A la atención a personas dependientes: Servicio de atención a personas dependientes, servicio de ayuda a domicilio, residencia de mayores Virgen de Clarines, residencia gravemente afectados Betsaida. La atención de carácter doméstico, social y de apoyo personal a nuestroS mayores y a nuestros vecinos afectados por alguna discapacidad funcional no podía dejarse de prestarse en ningún momento durante la pandemia. La labor realizada por las personas que han estado al frente de estos servicios en los domicilios de Beas o en los centros especializados, ha representado un espejo para el conjunto de nuestra sociedad, donde la constancia, el trabajo diario y la voluntariedad más allá de la labor profesional se han puesto de manifiesto cada día. En especial porque estas personas han trabajado al lado de quienes eran uno de los colectivos más vulnerables en esta pandemia, reforzando su labor de estímulo y atención en los momentos más duros provocados por el aislamiento social y la huella emocional que ha ido dejando en nuestro mayores y dependientes. Los duros momentos vividos tienen que ser reconocidos y premiados por toda la sociedad beasina, por ello se propone la entrega de la Medalla del Municipio de Beas a estos profesionales.

El acto de entrega de esto honores y distinciones tendrá lugar el próximo 18 de octubre de 2021, como cada año, cuando se celebra el Día del Municipio de Beas.