Ayamonte Ahora exige la paralización de las obras de la nueva lonja. Indica que es un partido que defiende un tipo de movilidad en la ciudad diferente al actual, sobre todo en los meses de verano, "pensamos que hay que fomentar más en la ciudad el uso del transporte público, el uso de bicicletas, patines, etc.., formas de desplazarse que harían de Ayamonte una lugar más limpio y saludable.

Señala que el transporte público cómo opción "es muy deficitaria, ya que los horarios y autobuses que se ponen a disposición de la ciudadanía son muy precarios y más en unos meses donde la población de Ayamonte se triplica, por no hablar del carril bici, donde te juegas la vida cada vez que lo usas; por tanto, es entendible que, al final, se opte por el uso de su vehículo para desplazarse. A falta de medios para usos más inteligentes de movilidad, se une una falta total de políticas medioambientales que fomenten el uso de nuevos hábitos".

En esta situación "nos vemos que cada año y sobre todo en periodos vacacionales, la circulación en Ayamonte es un auténtico caos, ya que la falta de aparcamientos es evidente, y tampoco ningún gobierno ha sabido dar solución a este problema, como podría ser el cierre del centro en verano, facilitando bolsas de aparcamientos en la periferia (zona de la feria), bien señalizadas y con facilidad para que quienes nos visitan puedan disfrutar de nuestra ciudad, sin tener que marearse en buscar aparcamientos".

Y ahora "para colmo la Empresa Pública de Puertos de Andalucía no tiene otra ocurrencia que empezar en verano la nueva obra de la Lonja, desapareciendo en torno a 100 plazas de aparcamiento del centro". Considera que el proyecto de la nueva Lonja "no está pensado con la realidad de Ayamonte, hemos estado buscando mirar al rio años y, cuando lo conseguimos, se le vuelve a dar la espalda. Y más, siendo el delegado de Fomento de la Junta en la provincia un ayamontino. Se podría haber buscado diferentes opciones al proyecto, incluso cambiar la ubicación de la nueva lonja, pero nuevamente no se piensa en la comodidad de quién vive aquí todo el año".

No entiende que "el equipo de gobierno no haya luchado para la paralización inmediata de las obras por el perjuicio que va a ocasionar al tejido empresarial ayamontino y sólo haga un video quejándose de las mismas, ni tampoco comprendemos el silencio de las asociaciones empresariales ayamontinas, que van a ser las más perjudicadas".

Desde Ayamonte Ahora "exigimos la paralización inmediata de la obra para poder salvar este verano y apelamos al sentido común de las administraciones para buscar una solución a los estacionamientos que se verían afectados, y tener una opción preparada para los siguientes periodos vacacionales". Si este asunto no se soluciona, convocará una concentración ciudadana a las puertas del Ayuntamiento exigiendo a la Junta de Andalucía una rectificación al inicio de estas obras y una solución a futuro al problema.