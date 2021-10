Avistan una manada de delfines frente a las costas de Nuevo Portil

Isabel y Juanjo, como así nos han pedido que los identifiquemos, son dos vecinos de Badajoz que veranean en Islantilla, que tienen una embarcación recreativa en El Rompido, y que aprovechando el buen tiempo de estos días decidieron este domingo pasar un día en el mar.

Lo que no se imaginaron es la grata sorpresa que se llevaron al ver como su embarcación se vio rodeada por una gran manada de delfines, los cuales a muy poca distancia de ellos, no paraban de saltar, nadar y juguetear a su alrededor. No lo dudaron y sacaron sus móviles, para inmortalizar en varios vídeos tan agradable escena.

Según han relatado a esta redacción, el avistamiento se produjo entre las 13:45 y las 14:00 horas de este domingo, cuando navegaban frente al Hotel PlayaCartaya, más conocido por la enorme cúpula dorada que define el edificio.

Juanjo e Isabel añaden que avistaron los delfines a aproximadamente a una milla de la orilla de la Flecha, en una zona con unos diez metros de profundidad.

Según han concluido, pudieron disfrutar hasta de "los sonidos que emitían los cetáceos".