Auxilian a una anciana de 89 años que había sufrido una caída en su vivienda

L a Guardia Civil ha auxiliado a una mujer de 89 años de edad, que vive sola, tras sufrir una caída en su domicilio en la localidad de Aroche. Los hechos sucedieron el pasado 15, cuando en el puesto de la Guardia Civil de Aroche se recibió una llamada en la que una amiga de la anciana explicaba que llamó por teléfono a la afectada y al decirle que no podía salir de casa, pidió a los agentes que la atendieran en su vivienda.

Debido a la avanzada edad de la señora, 89 años, y a su estado de salud, los agentes decidieron realizarle una visita, ya que vive sola, no tiene familiares y no puede salir de su domicilio, para comprobar que se encontraba bien, tras haberla notado algo nerviosa. Una vez allí, llamaron varias veces a la puerta sin que contestara ni siquiera al teléfono particular. Alertados, decidieron contactar con una vecina que al parecer tenía unas llaves, para poder entrar y comprobar el estado de salud.

Al intentar abrir la puerta, los agentes comprobaron que el cuerpo de la anciana impedía su apertura, por lo que se solicitó al Ayuntamiento una escalera para poder acceder por la ventana. Una vez dentro, la mujer se encontraba consciente, tumbada en el suelo, comunicó a los agentes que se había caído y sufrió un fuerte golpe en la cabeza y en la cadera que le impedían moverse, por lo que fue trasladada al hospital de Riotinto.