Asaja Huelva exige la revocación de las resoluciones de ayudas forestales y una revisión técnica veraz de estas subvenciones

La reciente publicación de las resoluciones de ayudas forestales ha dejado a Asaja-Huelva con una mezcla de indignación y estupefacción. Y es que, según la entidad, "cuando parecía imposible que la administración andaluza superase años de nefasta gestión en materia forestal, ha conseguido hacer gala de la peor labor técnica de resolución de ayudas forestales y de prevención de incendios en los últimos 20 años, causando enormes pérdidas e indefensión en los propietarios, que con su esfuerzo e inversión contribuyen a la conservación del patrimonio de todos".

Es por ello que Asaja-Huelva exige públicamente la revocación inmediata de las resoluciones relativas a la medidas 08 de Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques; submedida 8.5, operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales (también conocida como Ayudas Forestales) y submedida 8.3, operación 8.3.1, de Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes (conocidas como ayudas para la ejecución de cortafuegos). Y por supuesto, la supervisión por parte de los responsables de la administración autonómica de la gestión que se ha venido realizando por parte de los técnicos encargados de la resolución de estas ayudas.

Después de más de dos años esperando, trasladan, "los propietarios forestales se han encontrado con unas resoluciones que parecen más diseñadas para arruinarlos que para impulsar su aportación al cuidado del monte". Así, explican desde la patronal, "en el caso de las ayudas para la ejecución de cortafuegos, dotadas con el mayor presupuesto de la historia, 14 millones de euros, tan sólo 23 expedientes en toda Andalucía han sido aprobados. Esto supone únicamente el 2% de los expedientes presentados y sólo 120.000 euros de los 14 millones antes mencionados".

Según Asaja-Huelva, pueden demostrar que el 98% ha sido rechazado con motivos totalmente incongruentes e incluso falsos. Causas recurrentes que la organización entiende que "se deben a un grave error por parte de los técnicos de la administración a la hora de comprobar y grabar la documentación aportada por los propietarios". En tan sólo unos pocos días, Asaja ha podido cotejar un buen número de expedientes en los que las causas utilizadas para rechazar las solicitudes no se han producido.

En cuanto a las ayudas forestales, dotadas con unos 106 millones de euros, explican que "no llegarán al campo ni la mitad de ellos gracias a la inoperancia de los responsables técnicos de esta partida. Se trata de inversiones muy elevadas en fincas cuyos titulares han de ejecutar, y pagar, para después poder cobrarlas". Sin embargo, Asaja-Huelva ha detectado numerosas faltas e irregularidades "como el incumplimiento general de las bases reguladoras siempre en beneficio de la administración; la forma irregular de elaborar las actas de no inicio, en diferido o por vía telemática en lugar de sobre el terreno, como si fuera posible comprobar una poda o un desbroce desde un ordenador; aplicación de descuentos en los importes provisionalmente admitidos en las actas de no inicio sin ningún tipo de amparo técnico o legal y actas de no inicio contradictorias, es decir, con un criterio radicalmente distinto entre la Delegación Territorial de Huelva y la Consejería en Sevilla".

Desde la organización agraria también comentan que "existen casos en los que la Consejería de Desarrollo Sostenible ha denegado el expediente alegando que no se ha aportado una documentación que se encuentra completamente subida a la aplicación y con acuse de registro; o la denegación de actuaciones por no tener la autorización correspondiente para ejecutarla, cuando en las bases reguladoras se especifica claramente que se subvencionarán las actuaciones si en el trámite de audiencia se acredita al menos la solicitud de los permisos, autorizaciones y licencias, como Asaja-Huelva ha hecho con todos y cada uno de los expedientes tramitados".

Para Asaja-Huelva, "resulta inconcebible que se produzcan tal cantidad de errores fortuitos en una administración con semejante trayectoria, y es por ello que pide a sus responsables que se retiren las dos resoluciones, se revise detenidamente el trabajo realizado y se realice una nueva publicación veraz, que cumpla con los objetivos para los que fueron diseñadas estas ayudas, y que los fondos vayan a parar a quienes verdaderamente trabajan por la conservación del patrimonio forestal de todos los andaluces".