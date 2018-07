Apoyo de UGT a las temporeras que denunciaron acoso sexual

La secretaria general de UGT-Andalucía, Carmen Castilla, junto con su homólogo en UGT-Huelva, Sebastián Donaire y el secretario general de FICA-UGT de Huelva, Luciano Gómez, visitó ayer la empresa Surexport, empresa de producción y exportación de berries, donde mostró su apoyo a las temporeras que denunciaron hace unas semanas acoso sexual y laboral, que los juzgados están investigando, y destacó la existencia del servicio de defensa legal propio del sindicato.

Durante la visita a la finca, donde pudo conversar con trabajadoras, Castilla aclaró que "desde UGT se han emprendido acciones contundentes", informó el sindicato en una nota. "No vamos a consentir ningún tipo de acoso por ser mujer y por ello les quiero decir que no están solas, que tenemos un servicio de defensa legal a su disposición que es gratuito, para afiliadas y no afiliadas. No vamos a consentir ninguna situación de acoso por razón de género, ni aquí ni en ninguna empresa, incluso a través de FICA se ha interpuesto denuncias en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

En este sentido, precisó que "hay que remarcar que afortunadamente han sido casos aislados y no son situaciones generalizadas en el sector".