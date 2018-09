Aparece un proyectil con carga activa en una batida de limpieza

Miembros del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y de Naturaleza NRBQ (Gedex) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, destruyeron a primera hora de la tarde de ayer domingo un proyectil de artillería que fue hallado varias horas antes por un grupo de voluntarios ambientales, que llevaban a cabo una batida de limpieza en la zona de marismas situada junto al puerto pesquero de El Terrón, en el término municipal de Lepe.

Según indicaron fuentes del instituto armado, se trata de un proyectil de artillería con un calibre de 155 milímetros, el cual fue destruido a las 16:35 ya que tenía "carga activa", desconociéndose por el momento su procedencia, ni los motivos por los que se encontraba en dicha zona.

Los voluntarios lo encuentran en el camino de acceso a la playa de Nueva Umbría

El artefacto fue hallado poco después de las doce del mediodía junto al camino de acceso a la playa lepera de Nueva Umbría, unos 200 metros después del inicio de éste desde el puerto pesquero de El Terrón. Según indicaron a Huelva Información miembros del grupo de voluntarios que limpiaban la zona, el proyectil se encontraba sobre las plantas de la marisma, sin enterrar, y a muy escasa distancia de la cuneta.

Según relató a esta redacción Ike Botello, de la empresa Rutas Marineras y coordinador de la actividad de voluntariado promovida por una conocida firma de prendas y complementos deportivos con tienda en Lepe, el hallazgo fue "toda una sorpresa" y algo "inaudito" para los voluntarios que peinaban esa zona de marismas, por lo que "inmediatamente dimos aviso al Servicio de Emergencias 112 Andalucía y se personó aquí una patrulla de la Guardia Civil".

Precisamente quien halló el proyectil fue un inmigrante senegalés afincado en Lepe, Papa Demba Diouf, que también participaba en las labores de voluntariado y quien no salía de su asombro al recordar como vio "una bomba" cuando fue a retirar un cubo de plástico que estaba tirado en la cuneta del camino. "Inmediatamente se lo dije a mis compañeros -añadió- quienes me advirtieron de que no la tocase".

Juan José Domínguez, uno de los voluntarios que en esos momentos acompañaba a Papa Demba Diouf en las labores de limpieza, señaló a este periódico que fue "muy sorprendente". Y es que según sus palabras, "en medio de una actividad en la que llevábamos retirando de la marisma durante toda la mañana miles de latas de refrescos, envases de plástico, zapatos y otras prendas viejas de vestir, neumáticos de vehículos y hasta preservativos, lo último que esperas encontrarte es semejante artefacto".

Domínguez también relató que en los primeros momentos, nada más llegar la primera patrulla de la Guardia Civil, la zona fue acotada, así como se impidió el tránsito de vehículos en las inmediaciones de la zona del hallazgo.

Igualmente, indicó que todo "es muy extraño" porque "el artefacto no se veía antiguo, no estaba deteriorado, y por la forma en que estaba situado en la marisma daba la sensación de que había sido depositado allí por alguien, y no arrastrado por las mareas o las corrientes del río".