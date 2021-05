Antonio Eslava: en busca de las mejores corvinas en la costa de Huelva

Es Policía Nacional y lo destinaron a Huelva hace ya 18 años. Rápidamente se enamoró de nuestras costas, y más rápido aún de la pesca desde la orilla -o surfcasting-. Se trata del cordobés Antonio Eslava, que en este tiempo, además de haberse posicionado como uno de los mayores expertos de la provincia en esta modalidad de pesca deportiva, también se ha convertido en un onubense más ya que, como él mismo reconoce a Huelva Información, su pasión por esta actividad le ha hecho trasladarse a vivir junto con su familia al enclave costero puntaumbrieño de El Portil.

La pesca le atrae porque se trata de una actividad "muy interesante" y con la que "nunca dejas de aprender cosas nuevas". Además, añade, "estás en permanente contacto con la naturaleza, relaja y te aleja del estrés de la vida laboral, es muy socializadora y, por supuesto, se disfruta enormemente cuando capturas una buena pieza".

Su especialidad es el surfcasting o pesca desde la orilla en playa, y su especie favorita la corvina, aunque lamenta que, "desde que hace unos tres años se autorizó un cupo de capturas para grandes ejemplares de esta especie a los barcos profesionales de cerco, se ha notado una importante disminución de nuestras capturas desde la orilla". En este sentido asegura que antes se cogían "bastantes y bastante grandes", hasta de siete kilos, y "desde hace tres años éstas son cada vez más escasas". No obstante, añade Huelva sigue siendo de las mejores provincias españolas para la captura de la corvina.

Otra de sus especies favoritas es la dorada porque "es muy combativa" y a los aficionados al surfcasting "nos gusta mucho por la resistencia que ofrece", así como también por el tamaño de los ejemplares capturados, que puede ser de hasta tres, e incluso cuatro kilos.

La experiencia acumulada por Eslava durante todos estos años le han llevado a aprender que una buena jornada de pesca "depende de muchísimos factores". La presión atmosférica tiene que ser alta, especialmente si se busca la dorada. No debe haber mucho aire. También depende de las corrientes "porque el pescado se mueve con ellas". La dirección del viento más apropiada depende de cada playa o zona de pesca, siendo la de levante la mejor en la mayoría de las playas onubenses, aunque para otras es mejor el viento de poniente.

También es muy importante, según Eslava, la dirección de las olas, siendo lo ideal que coincida con la del viento. La temperatura ideal del agua está entre 18 y 20 grados centígrados. También influye el estado y características de las mareas "ya que muchas veces el pescado entra solo durante las dos últimas horas de subida de la marea y otras en la bajamar".

A todo lo anterior hay que añadir condicionantes como el tipo de cebo y el equipo para cada especie; las diferentes estaciones del año; que sea de noche o de día -la corvina se captura mejor por la noche-; o la especie que se está buscando en cada momento, "ya que cada una se comporta de forma distinta".

Por otra parte, y aunque para Eslava las costas onubenses son en general muy buenas para la práctica del surfcasting, cada zona y cada playa tiene sus particularidades y especies predominantes. Así, para la corvina la playa de Matalascañas es muy apropiada por la noche. Al igual que las rías, como es el caso de la de Huelva. En cambio para la dorada es mejor la playa de Mazagón. En la de El Portil suelen darse tanto la corvina como la dorada y Nueva Umbría es la más apropiada para la pesca de sargos de gran tamaño -hasta dos kilos- en invierno, o de la lubina en verano y en la zona más cercana a El Terrón.

La pesca desde la orilla también está regulada, y por tanto sujeta a ciertas limitaciones. Unas en cuanto a zonas y horarios, para lo cual cada Ayuntamiento tiene sus propias ordenanzas. Lo más habitual es que, desde junio y durante el verano no se pueda pescar durante buena parte del día. En Punta Umbría, por ejemplo, está prohibido desde el 15 de junio entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde.

No obstante hay excepciones, gracias a la creación de zonas expresamente habilitadas para la práctica de dicha actividad. En Palos de la Frontera hay tres, concretamente en la playa de Mazagón: El Vigía, junto al puerto deportivo y en la zona del chiringuito La Estrella. En ellas está prohibido el baño y la pesca deportiva tiene total prioridad durante todo el día. Lo mismo sucede en una zona habilitada por el Ayuntamiento de Huelva en la playa del Espigón.

Otras limitaciones son las que se refieren a las tallas mínimas establecidas para cada especie, y el tope máximo de capturas establecido para todas las especies en general, el cual no puede sobrepasar los cinco kilos por pescador y día, con la salvedad de una a pieza exenta.

Para Eslava estas limitaciones no suponen ningún problema ya que, a su juicio, el buen pescador deportivo "tiene que ser muy respetuoso con el medio ambiente". En este sentido, añade, "es fundamental dejar la playa limpia y dar ejemplo", también en cuanto al respeto por todo lo que le rodea. Se refiere Eslava con esto último a los bañistas y al resto de usuarios de las playas, "incluso aunque a veces no se nos respete a nosotros, como sucede con algunas motos de agua y aficionados al kite-surf".

Trucos

Para este experimentado pescador deportivo, "existen muchas más circunstancias para que no se dé un buen día de pesca, que al contrario". Y es que, para su gusto, el día perfecto para practicar la actividad tiene que haber una marea viva con un coeficiente de entre 80 y 100; el viento tiene que soplar del sureste y suave; la mar tiene que estar tranquila, aunque no como un plato sino con pequeñas olas y que se mueva el fondo. "Si esas condiciones se mantienen varios días, y si además no hay algas y el agua está totalmente cristalina, las condiciones son para mí las perfectas, especialmente para la dorada", indica Eslava.

Un equipo decente oscila entre 200 y 2.000 euros

Un pescador deportivo de surfcasting puede gastarse unos 200 euros entre caña y carrete en un equipo "básico, pero decente", según Eslava, quien añade que "lo mínimo es una caña de carbono de cien euros, y otro tanto en un carrete". Lo importante, subraya, está en que "te permita realizar lances largos, que es básico para la pesca desde la orilla ya que tienes que llegar hasta donde están los peces".

No obstante, prosigue, "de ahí para arriba te puedes gastar lo que quieras", siendo el coste aproximado de un buen equipo unos 2.000 euros. "Yo tengo cañas que valen 600 euros y carretes de 350 euros, pero los hay que superan los 1.000 euros", concluye en este sentido.

Además del equipo básico para la pesca, también son necesarios algunos accesorios como el carrito para el transporte del material; una nevera para mantener tanto las capturas como los cebos; una silla; y una sombrilla, a lo que según Eslava "es importantísimo añadir crema solar, un repelente para mosquitos y algo de comida y bebida".

Entre los youtubers más seguidos del surfcasting andaluz

Tal es la pasión de Eslava por esta actividad y por su fomento, que tiene incluso su propio canal de Youtube -Antonio UA-, siendo en materia de surfcasting de los más seguidos de Andalucía con más de 17.000 suscriptores.

Una actividad que, según reconoce, inició "porque cuando aún vivía en Córdoba, antes de trasladarme a Huelva, tal era la necesidad que tenía de hacer algo relacionado con la pesca, que empecé a grabar tutoriales y vídeos con mis experiencias para subirlos a las redes. Era la única forma de seguir conectado a la pesca desde Córdoba".

Ahora, concluye, es para él toda una satisfacción saber que hay numerosos aficionados gente que ven sus vídeos, que lo reconocen por la calle, que lo saludan, y que incluso le piden algún que otro autógrafo. Pero sobre todo le llena de orgullo cuando le agradecen los consejos de sus tutoriales, además de saber que "hay muchos aficionados que están aprendiendo gracias a ellos, a diferencia de mi caso, que tuve que hacerlo observando a otros pescadores a pie de playa".