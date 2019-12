Las Ampas de los centros de Aljaraque se deciden por las movilizaciones

Están hartos de lo que consideran ninguneo por parte de la Delegación Territorial de Educación. Las carencias se ceban principalmente, en los dos institutos de la localidad de manera que todas las familias con hijos en edad escolar están afectadas, ya que aquellos que vayan dejando alguno de los cuatro colegios aljaraqueños pasarán al Fuente Juncal o al Pérez Mercader.Precisamente hoy, el tema de las carencias en las infraestructuras de Educación será tratado e el Pleno de la localidad, aunque para el presidente de la Ampa del Pérez Mercader, Alfonso Pulido, “ya ha pasado la hora de los despachos y es el tiempo de las movilizaciones”.

La indignación se ha traducido en que las Ampas de todos los centros docentes de Aljaraque quiera hacer un frente común reivindicativo que plantea, entre otras iniciativas, una jornada de huelga que afectaría a todos los centros del municipio.Pulido explicó que “nuestro trato con la delegación ha sido negativo del todo y los padres están indignados”. Respecto a las obras que están pendientes en el Pérez Mercader y el Fuente Juncal, “aún no se sabe nada y cada vez que hemos ido allí a recabar información o no te atienden, o te atienden mal y eso que la Administración tiene la obligación de contestarte”.

Añadió que “tienen los proyectos de ejecución de las obras de los dos centros en la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), pero aún no los han abierto y dicen que el tema llevará meses”.La indignación es tal que las Ampas quieren ya superar el trámite de la delegación para presentar su situación en el Parlamento o en una cita con el consejero. El problema principal, que no el único, es el de la masificación. Pulido recordó que el propio Ayuntamiento encargó un estudio en el que se señala que la evolución demográfica del municipio en la próxima década será positiva, lo que es todo un lujo en los tiempos actuales. Si no se ataja el problema, “nos veremos en las circunstancia de que haya familias que tengan que llevar a sus hijos a estudiar a Huelva o que incluso algunas opten por dejar el municipio e irse a vivir a la capital”.

La desesperanza es máxima teniendo en cuenta que “ya han pasado más de nueve meses del Gobierno actual y creemos que se debería haber percibido ya alguna mejora. La realidad es que no todo sigue igual, sino que va a peor”.Los problemas del Pérez Mercader vienen de lejos y ya vivieron episodios más que lamentables en la década anterior, cuando algunas obras de mejora tuvieron que suspenderse por falta de presupuesto.