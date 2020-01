Almonte y El Rocío acogen a seis hermandades en una de las peregrinaciones más multitudinarias

Fin de semana intenso el que se espera en Almonte y el Rocío con motivo de las peregrinaciones extraordinarias de seis hermandades, cuatro filiales y dos que no lo son, que acuden a presentar sus respetos a la Virgen del Rocío a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Almonte, donde la Blanca Paloma mora desde que llegó el pasado agosto, como hace cada siete años.

Las hermandades filiales son las de Triana, Pilas, Villanueva del Ariscal y Gibraleón, y las no filiales son las de Segovia y Marchena. De esta forma, la mañana del domingo se celebrarán las misas donde cada hermandad rinde tributo a la Virgen, concretamente desde las 9:00 horas (que se celebra la de la hermandad no filial de Segovia) hasta las 13:00 horas (que tiene lugar la misa de la hermandad de Gibraleón). A las 10:00 tendrá lugar la de la hermandad de Villanueva del Ariscal, a las 11:00 la de Triana y a las 12:00 la misa de la hermandad de Pilas junto con la no filial de Marchena.

La confluencia de estas seis hermandades, algunas de ellas con un gran número de devotos y peregrinos como es el caso de la de Triana, ha motivado que el Ayuntamiento, como en años anteriores, haya emitido un bando municipal que entró en vigor ayer a las 15:00 horas hasta el domingo a las 15:00 horas, en el que se regula el tránsito en la aldea, así como normas de circulación y seguridad. La estimación que hacen las autoridades del número de personas que acuden durante este fin de semana a la aldea y también a Almonte es en torno a 200.000, “cifra estimada”, tal y como señaló a este diario la concejala del Rocío, Macarena Robles.

Los peregrinos han estado llegando desde el día de ayer a la aldea, donde muchos de ellos pernoctarán hasta el domingo, día en el que la actividad se desarrollará en Almonte, debido a la Venida de la Virgen a su pueblo, donde permanecerá hasta finales de mayo. Además, debido al mal tiempo, los peregrinos de Triana llegarán a la aldea por carretera y no andando como suelen hacer en la jornada del sábado con una convivencia de hermandad.

En su lugar, se celebrará una convivencia en la casa hermandad del Rocío. Lo mismo ha decidido La hermandad de Villanueva del Ariscal, que también ha tenido que suspender la peregrinación andando de hoy sábado. A pesar de estos cambios, el Ayuntamiento almonteño mantiene en vigor el bando en la aldea, para preservar la seguridad, según anunció en su perfil de Facebook, consultado por este periódico.

Asimismo, un grueso de devotos llegará directamente desde su localidad de origen hasta Almonte el mismo domingo, según ha trasladado la Hermandad Matriz al Ayuntamiento. En este sentido, el Consistorio ha habilitado también bolsas de aparcamiento en el municipio y ha aumentado el perímetro de seguridad del casco urbano, en los alrededores de la parroquia de la Asunción, para que todas las personas que se esperan puedan transitar con seguridad.

Para ello, la Policía Local está gestionando de forma física el desvío de la circulación por los cauces adecuados, tal y como manifestó a este diario el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Ángel Fernández. Las medidas restrictivas de la circulación de vehículos en la localidad será la misma que otros fines de semana desde que la Virgen está en Almonte.

Igualmente, Fernández hizo hincapié en señalar que la Guardia Civil y la Policía Local estarán haciendo controles de alcoholemia en los accesos y en el interior de la aldea para prevenir accidentes, teniendo en cuenta, además, el estado de las calles en la aldea debido a la lluvia que está cayendo desde mediados de semana por toda la zona.

En cuanto al estacionamiento de vehículos en la aldea queda prohibido desde hoy a las 15:00 horas hasta el domingo a las 15:00 horas, aunque sí se puede circular por las calles de la aldea. Debida a esta situación, el Consistorio ha habilitado bolsas de aparcamiento ubicadas en diversas zonas de la aldea, tanto para turismos como para autobuses y camiones y también para personas con movilidad reducida.

Por otra parte, el consultorio médico de la aldea permanecerá abierto las 24 horas, desde las 8:00 de ayer viernes hasta las 21:00 horas del domingo, de forma ininterrumpida. Igualmente, la Delegación de Salud de la Junta ha contratado un tercer equipo de refuerzo médico de urgencias para la localidad de Almonte para este fin de semana que se prolongará en el tiempo hasta que concluya el Plan de Alta Frecuentación por el periodo de incidencia de la gripe, según fuentes de la Delegación.