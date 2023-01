Alcaldes de la Cuenca Minera de Huelva muestran su rechazo a la planta de tecnosoles

Alcaldes de la Cuenca Minera han mostrado su rechazo “más absoluto” a la instalación de la planta de tecnosoles en la comarca. Hasta Minas de Riotinto se han desplazado la secretaria de Organización del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, y los parlamentarios andaluces Susana Rivas y Enrique Gaviño para expresar el “apoyo explícito” del partido a estos alcaldes en sus reivindicaciones

La alcaldesa de Minas de Riotinto, que ha actuado como portavoz, ha indicado que, "una vez más, volvemos a reivindicar nuestra posición ante la intención de instalar la planta de tecnosoles en nuestra comarca y aquí seguimos siempre unidos ante esta injusticia. No queremos que la comarca sea el vertedero de toda Europa” y ha reprochado que Juanma Moreno Bonilla “le haya dado totalmente igual la posición de estos alcaldes y alcaldesas que, al final somos la voz del pueblo, de los pueblos de la comarca y haya dado la autorización ambiental integral a este proyecto”.

En esta línea, ha indicado que “todos los ayuntamientos, con el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva hemos presentado alegaciones a este proyecto más que contundentes y, por supuesto asesorados, pero le ha dado totalmente igual. Es más, son de risa algunas respuestas a las alegaciones”. Ha lamentado que “con lo que hemos luchado tantos años para que Riotinto sea municipio turístico y ahora que lo hemos conseguido, el PP en la Junta de Andalucía nos quiere poner esta planta aquí”.

Por ello, ha insistido que “no queremos una planta de tecnosoles en la comarca, vamos a seguir en nuestra misma posición apoyando a nuestros vecinos y vecinas de nuestros pueblos que no lo quieren. Estamos arropados por nuestro partido, por el Partido Socialista desde el minuto uno, y así vamos a seguir. A Moreno Bonilla le ha dado igual nuestras palabras y nuestras protestas” y le ha espetado que “ya que vino a visitar el Parque Minero, que hubiera venido también a conocer los problemas que tenemos en la comarca y que hubiera escuchado realmente la opinión de los vecinos antes de dar una autorización ambiental a una cosa que no queremos en la comarca”.

Por su parte, la parlamentaria andaluza Susana Rivas ha manifestado que “desde el PSOE nos queríamos unir a las voces de los alcaldes y alcaldesas del territorio y de la ciudadanía para rechazar el proyecto de los tecnosoles en la comarca, lo hicimos desde el minuto y lo seguimos exigiendo”.

En este sentido, ha indicado que “no es el modelo que queremos para la comarca. Nosotros queremos un modelo donde se respete el medio ambiente, donde se genere empleo digno y de calidad. Y eso pasa porque el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, se ponga las pilas en este sentido y que lo que se establezca sea un plan de restauración y un plan de diversificación acorde a lo que exige este territorio, sus alcaldes y su ciudadanía”.

Es más, ha recordado que “ya hace bastante tiempo los alcaldes y alcaldesas de esta comarca le pidieron a Moreno Bonilla que se sentara con ellos para explicar cómo quieren que se desarrolle ese modelo y, a fecha de hoy, todavía no se ha dignado ni a responderles”.

Por ello, ha avanzado que “desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a seguir exigiendo en el Parlamento con iniciativas que ya se han registrado, sobre todo, referentes al vertedero de Nerva, en el que hablan de un cierre ordenado pero es mentira, no tiene ningún proyecto ni ninguna planificación, y los presupuestos de la Junta de Andalucía no está reflejado el cierre del vertedero, no se ha destinado ni un solo euro al cierre del mismo, cuando sí se ha hecho para otros vertederos que están instalados en Andalucía donde existe menos peligrosidad y donde están llegando menos residuos que a éste”.

“Moreno Bonilla ni está ni se le espera en esta comarca”, ha recriminado, “seguiremos desde el PSOE, ya se lo pidió el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, el cierre de una vez por todas del vertedero, así como un plan de restauración y de diversificación digno con la ciudadanía y con este territorio”.

Por último, la secretaria de Organización del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, ha incidido en que “los alcaldes y alcaldesas de la Cuenca Minera son los que escuchan a sus vecinos y vecinas, son los que saben qué modelo de comarca quiere y el Partido Socialista a nivel provincial está aquí para apoyar su decisión de no poner los tecnosoles en esta comarca” y ha criticado que el Gobierno andaluz del PP no escuche las demandas de la ciudadanía. No queremos la planta de tecnosoles para la Cuenca”, ha concluido.