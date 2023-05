Alberto Germán Franco expone esculturas y acuarelas en Ayamonte

Alberto Germán Franco expone Esculturas, Apuntes y Acuarelas en la Galería Passage de Ayamonte, una muestra que se puede visitar hasta el 25 de mayo. La mayoría de la obra que conforma la colección artística ha sido realizada este mismo año, incluye también piezas antiguas que han sido reinterpretadas, retocadas o tienen variaciones, "variaciones sobre mi propia obra", apuntó el autor.

El artista tiene una gran vinculación con Ayamonte, localidad en la que pasó su infancia, está "muy ligado" a Ayamonte en lo personal y también en lo profesional, "tengo mucha obra monumental allí". Comentó que "tenía muchas ganas de exponer y Pepe, el dueño de la galería me ofreció la oportunidad de hacerlo". Explicó que esta exposición "surge más que nada por el placer de volver a exponer en Ayamonte".

El objetivo marcado a la hora de realizar esta muestra era "generar obra nueva". Se planteó representar personajes del mundo del arte y de la música que son importantes para él como Claude Debussy y Beethoven, todo en formato tipo máscara o alto relieve, y pintores como Goya y Velázquez. También ha evocado algunos monumentos realizados por él en Huelva y provincia como es el caso del de Paco Toronjo, el de la Música de Ayamonte o el de Sorolla, "es recobrar sentimientos y sensaciones de otras obras pero interpretadas con la perspectiva del tiempo y con una madurez, tras casi veintitantos años en algunos casos de haberlas realizadas".

Alberto Germán Franco señaló que se trata de una muestra plural "no va dirigida a un público concreto". El artista toca varias temáticas, hay temas taurinos e incluso desnudos. Aparte, forma parte de la exposición, "algo que es muy personal", los apuntes de su cuaderno de trabajo, "el cuaderno que me acompaña, en momentos muy importantes de mi vida, cuando estoy bien, cuando estoy a gusto, suelo hacer una aguada, algún apunte, alguna acuarela". Hay once piezas de su cuaderno de trabajo, "algo muy personal que llevo en mis anotaciones, quería compartir esos momentos, que son muy míos, muy del artista, cuando algo te inspira lo captas en un boceto, en un apunte o en una acuarela".