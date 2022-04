La AMPA de Nerva recoge alrededor de 6.000 firmas para un aula de educación especial

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) García Lorca del CEIP Maestro Rojas de Nerva entregará el próximo jueves en la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva alrededor de 6.000 firmas para que se implante en el colegio de la localidad minera un aula de educación especial.

Y lo harán a pesar de que, en reunión telemática mantenida ayer tarde con la delegada Estela Villalba, esta volviera a insistir en que la localidad vecina de Minas de Riotinto ya dispone de un aula de esas características donde poder atender al niño nervense con trastorno autista, cuya familia ya advirtió de las consecuencias negativas que para el desarrollo del alumno tendría el traslado.

Por espacio de hora y media estuvieron ayer tarde debatiendo telemáticamente sobre este y otros asuntos de importancia para el cole de Nerva, la delegada territorial Estela Villalba, acompañada por varios técnicos de su delegación, y la presidenta y vicepresidenta del AMPA García Lorca, Ana Belén Canelada e Isa Lancha, respectivamente. Mientras, en el patio del colegio se concentraban decenas de personas para apoyar al AMPA en su demanda del aula de educación especial y a la familia del niño autista que tramitó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz en ese sentido.

Al término de la reunión, las representantes de las madres y padres de alumnos del colegio nervense no pudieron ocultar su frustración: “Además del aula de educación especial, que estamos demandando este curso más que nunca, llevamos tres años peleando por el toldaje del patio delantero y el arreglo del patio trasero, el cambio de la antigua caldera por una nueva y la climatización de las aulas de primarias. Y seguimos sin tener un sí rotundo a ninguna de ellas. Esta situación es muy frustrante porque siempre recurren a falta de recursos o niveles de prioridades para decirnos que no. Nos tienen en consideración, porque los técnicos de la Delegación sí han pasado por el colegio para constatar todas nuestras demandas, pero no terminan de dar ese paso definitivo”.

Tanto Canelada como Lancha, que no cesarán en su empeño para conseguir el aula de educación especial. aprovecharon la ocasión para agradecer el apoyo recibido en la campaña de recogida de firmas que emprendieron hace más de una semana: “Aún seguimos recibiendo firmas y vídeos de apoyo de todas partes. En este sentido estamos porque la gente se ha volcado con la causa. Pero sentimos no poder decir lo mismo con la respuesta de la Administración andaluza. No hay manera de hacerles ver que las necesidades educativas de un niño autista no se solventan con el traslado a otro centro. Estos niños necesitan mantener su entorno perfectamente identificado. Y este matiz es el que no entienden. El dinero que van a invertir en el traslado y acompañamiento del alumno a Riotinto, lo podrían invertir en un monitor para el cole de Nerva, porque disponen de un aula vacía”.

Por su parte, Paqui Torrado, la madre del niño con trastorno autista, que también agradece las innumerables muestras de apoyo recibidas desde que hizo pública su situación, tampoco ha podido ocultar su decepción cuando las representantes de la AMPA le trasladaron la respuesta de la delegada territorial, aunque confía en la vía abierta por el Defensor del Pueblo Andaluz después de aceptar a trámite su queja: “La verdad es que ha sido un poco frustrante, pero esto me da más fuerza para seguir luchando. No pueden meter a todos los niños en el mismo saco. Lo que sí nos reconforta es el apoyo masivo que hemos tenido por parte de todos para seguir adelante con nuestra lucha. En todos los colegios públicos deberían de contar con estas aulas especiales. Además, tenemos puestas muchas esperanzas en la vía abierta por el Defensor del Pueblo Andaluz que ha aceptado a tramite nuestra queja. Seguiremos luchando. Y pido a la delegada que estudie mi caso porque no todos los niños son iguales, y al mío le va a perjudicar sobremanera el traslado a otro entorno que no conoce”.

La iniciativa emprendida hace unas semanas pretende concienciar a todos de la necesidad imperiosa de contar en el centro educativo nervense de profesionales cualificados que puedan atender al alumnado matriculado con determinadas especificaciones, así como al resto del alumnado que precise de una atención mayor, con apoyos en períodos determinados. En Nerva, todos están convencidos que la llegada de esta aula de educación especial redundará en la mejora de la calidad educativa de todo el centro, ya que tanto el profesorado como el personal de apoyo que estén al frente de la misma, como los recursos derivados de su implantación, también estarán al servicio de las necesidades del resto de niños del colegio.