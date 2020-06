Las pymes en la era post-Covid: digitalizarse o desaparecer

SI alguien a principios de año nos hubiera dicho que en el primer semestre del 2020 el avance en transformación digital en España iba a ser el equivalente al que debería haberse producido en todo un lustro, o le habríamos ignorado o le habríamos tachado de insensato. Pero la situación que nos ha tocado vivir ha servido para ejemplificar que la digitalización de nuestro país se asoma como uno de los pilares fundamentales de la reconstrucción social y económica.

Nadie nos había preparado para esto; sin embargo, España cuenta con más hogares conectados por fibra que la suma de los de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Es más, en la mayoría de las localidades andaluzas hay más red de fibra que en cualquier capital europea.

La digitalización de las pymes no es, como señaló el presidente de Telefónica, un lujo, es una necesidad y una prioridad. La relevancia del apoyo a las pequeñas y medianas empresas como vehículo vertebrador de la sociedad, tanto en el ámbito andaluz como en el estatal, es indudable. Por ello, todos los agentes que podemos contribuir a ello debemos marcárnoslo como una tarea crítica en la que nos jugamos la competitividad como país.

No hay duda de que la emergencia mundial provocada por el Covid-19 y todas sus consecuencias ha supuesto (o está suponiendo, mejor dicho) un punto de inflexión y un desafío para todo el planeta, y la pequeña y mediana empresa está recibiendo el impacto económico con mayor virulencia. Por ello, las pymes deben adaptarse tanto para la reactivación económica como para la creación de empleo en esta nueva etapa que encaramos. Esto no ocurrirá si no se potencia la formación digital de los españoles, para que aprovechen las posibilidades que ofrecen el Internet de las Cosas o la Inteligencia Artificial, sin que suene a ciencia ficción.

El hecho de que la conectividad esté presente en todos los rincones del mundo ofrece, indudablemente, una infinidad de oportunidades, y las pymes deben estar formadas y preparadas para aprovechar la ventaja que tenemos en nuestras redes, a la cabeza del mundo hoy por hoy. Un dato representativo es que muchos países de nuestro entorno se han visto obligados a bajar la calidad de los servicios de streaming ante la imposibilidad de las redes de aguantar semejantes volúmenes de tráfico, algo que aquí no ha sido necesario.

Que España sea el país de Europa con mayor cobertura de fibra óptica y con más despliegues en las zonas rurales que en la media de zonas urbanas del conjunto del continente es una ventaja que no se debe desperdiciar. E igualmente, en el móvil, con una cobertura de 4G por encima del 98% y el próximo despliegue de 5G que Telefónica liderará para, entre otras cosas, dar servicio a las pymes andaluzas. Estos datos son los que demuestran la fortaleza y robustez de un país frente una emergencia extrema y que es producto de aquello por lo que Telefónica lleva años apostando, con inversiones de más de 90.000 millones de euros desde el año 2012.

Telefónica llega a más del 98% de la población andaluza con banda ancha móvil y a más del 75% de hogares y locales comerciales andaluces con sus redes ultrarrápidas fijas (FTTH). Con más de 3,5 millones de accesos en Andalucía, es un potente dinamizador de la economía regional. Además, la alta velocidad para transmitir datos está permitiendo, durante la crisis del Covid-19, que familias y negocios estén sobrellevando mejor la situación, pero lo más importante es tener en mente que hay numerosas oportunidades cuando vayamos avanzando en la 'nueva normalidad'.

Las telecomunicaciones se han confirmado como un sector vital en las sociedades contemporáneas hasta el punto de que la comunicación, junto con la salud y la alimentación, se podrían considerar las tres grandes necesidades del ser humano. Por ello, tras la pandemia nuestro deber es abordar el mundo como un escenario más flexible y conectado, por y para el servicio de las pymes.