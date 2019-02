Un nuevo mensaje del papa Francisco

Estarán los políticos a la altura que necesitamos? El mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2019, de 1 de enero, La buena política está al servicio de la paz debe ser leído y meditado por la clase política. Comienza el Papa con la idea de "Paz a esta casa". La "casa" mencionada por el papa Francisco es cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente, con sus características propias y con su historia; es sobre todo cada persona, sin distinción ni discriminación. La segunda idea articuladora del mensaje del Papa nos plantea "el desafío en el mundo de hoy de llevar a cabo una buena política" desde lo local a lo global. El problema que tenemos hoy es que cuanto mayor es el ámbito de un ente político menos poder transformador de realidades tiene. Pero si tiene mucha importancia la buena política a nivel municipal, autonómico o nacional. La pregunta es: ¿qué es una buena política? La respuesta sencilla es aquella política que vela por los ciudadanos, especialmente los más necesitados. Nos dice el papa Francisco que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. Es muy claro sumo pontífice cuando dice: la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción. Los políticos deberían leer y meditar el mensaje del papa Francisco y pensar si la política que llevan a cabo es una buena política. La base de una buena acción política la genera: la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad, la fidelidad, dice el Papa. Vivimos en Andalucía tiempos de cambio y deseo que los nuevos políticos que van a regir nuestro destino en los próximos años lean y mediten este mensaje del papa Francisco. También a nivel nacional sería conveniente. El Papa nos insiste en que cada cita electoral es una oportunidad: "Cada renovación de las funciones electivas, cada cita electoral, cada etapa de la vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de referencia que inspiran la justicia y el derecho". La siguiente idea del mensaje lleva por título Los vicios de la política. Y nos dice el Papa: "En la política, desgraciadamente, junto a las virtudes no faltan los vicios, debidos tanto a la ineptitud personal como a distorsiones en el ambiente y en las instituciones". Añade que "los vicios de la vida política restan credibilidad a los sistemas en los que se ejercita y a las acciones de las personas que se dedican a ella. La democracia se socava". Vemos en los periódicos noticias sobre "apropiación indebida de bienes públicos, negación de derechos, enriquecimiento ilegal, la justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de la razón de Estado, la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo, el rechazo al cuidado de la Tierra, la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio inmediato, el desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio". Todo esto suscita el alejamiento de la política y su descrédito. Espero que los nuevos gestores de nuestra Andalucía, y los que los apoyan, se lean este documento que comentamos. La siguiente idea del documento es: "La buena política promueve la participación de los jóvenes y la confianza en el otro". Nos dice el papa Francisco que: "cuando el ejercicio del poder político apunta únicamente a proteger los intereses de ciertos individuos privilegiados, el futuro está en peligro y los jóvenes pueden sentirse tentados por la desconfianza". Qué mal ejemplo dan esos políticos que se preocupan solo de los grupos de poder social y económico olvidando el bien común y los derechos de los más débiles. Los jóvenes sentirán un fuerte desapego, cuando no desprecio. Una frase esencial del Papa: "La paz jamás puede reducirse al simple equilibrio de la fuerza y el miedo". El papa Francisco clama sobre la proliferación de armamento: "Mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad. Es la razón por la que reafirmamos que el incremento de la intimidación, así como la proliferación incontrolada de las armas son contrarios a la moral y a la búsqueda de una verdadera concordia". No olvidemos que España contribuye a esta escalada de muerte y opresión vendiendo armas, uno de nuestros grandes negocios. Sobre la paz dice el papa Francisco: "La paz es una conversión del corazón y del alma, y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria: la paz con nosotros mismos, la paz con el otro y la paz con la creación. Paz con nosotros mismos, paz con el otro aunque sea diferente y paz con el planeta. Un gran mensaje que debería ser leído y meditado por toda la clase política. El mundo sería mejor.