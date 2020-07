La democracia ante la pandemia (y IV)

ALGÚN comentario más sobre las incidencias en educación de la pandemia: los estados miembros de la comunidad europea, han adoptado reglamentaciones para proteger a los estudiantes del daño causado por la pandemia, al introducir nuevas formas de evaluación durante la transición de la educación secundaria a la superior y adaptarse a los nuevos métodos de trabajo, incluidas, por ejemplo, las normas detalladas sobre las fases adoptadas en cada uno de los países, también en los estudios universitarios.

En el caso de España, y concretamente en nuestra Universidad, en estos momentos, los departamentos están trabajando para concretizar una acción coordinada entre todas las universidades andaluzas. Los cursos tradicionales con presencia del alumnado, se podrá impartir on-line con una interacción física limitada y segura en grupos pequeños, lo cual es particularmente importante para las prácticas en temas de laboratorio y aulas de informática. Es posible que los estudiantes de educación superior en el curso 2020-2021 no puedan beneficiarse de la interacción social fuera de su entorno que es una parte crucial de la experiencia tradicional.

Se podría concretar, en términos de calidad democrática, que ahora más que nunca se necesita una verdadera Solidaridad europea para proteger el Estado del Bienestar en respuesta a la Covid-19. Nadie duda que, si realmente existe consenso sobre el intervencionismo estatal y europeo en tiempos de crisis, parece que algunos países no lo ven tan claro, tendremos que aprovechar y revisar todas las limitaciones, algunas desgraciadamente consolidadas durante años y/o sobrevenidas, para hacer un profundo análisis de cuáles son en realidad los frenos a la labor protectora del estado democrático y qué mecanismos son necesarios para que la UE sea también un cortafuego de garantía de buen hacer y resolución de problemas.

No quisiera pecar de derrotismo, pero me cuestiono y creo que muchas personas están en la misma tesitura: ¿no recuerda esta situación, al hacer un análisis de las acciones políticas y consecuencias económicas y sociales de la Covid-19, a la crisis de 2008?

Esta crisis, siendo su germen u origen en la salud, acabará sin lugar a dudas, como ya lo está haciendo, en una crisis económica y social. Pero si no queremos ni debemos repetir los errores de entonces, urge poner en marcha los cambios estructurales necesarios para blindar los derechos sociales y servicios públicos universales que protejan el bien común y distribuir la carga de su financiación allá donde se concentra el poder económico, haciendo valer la calidad de la democracia que en ¿teoría? disfrutamos desde hace décadas: hay que cuestionarse muchas decisiones, fundamentalmente políticas, y tal vez deberíamos plantearnos la modificación de la definición de salud en términos de la OMS.

La definición de salud de la OMS como estado de completo bienestar ya no es la adecuada dado el aumento de las enfermedades crónicas. Añade al concepto de bienestar los adjetivos de físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición incluye un componente subjetivo importante que se debe tener en cuenta en las evaluaciones de los riesgos para la salud. A partir de un artículo publicado en The British Medical Journal donde se cuestiona a la definición de salud de la OMS, IntraMed (lugar exclusivo para la comunidad médica de habla hispana, y desarrollado, para ofrecer la más variada información del ámbito de la medicina y de la salud. Posee herramientas muy eficaces que le permiten un alto nivel de actualización, docencia, investigación, atención clínica y gestión de salud) realizó una encuesta y convocó a destacados especialistas para dar su opinión sobre tan relevante y preocupante tema. El resultado: ante la situación de shock social y económico que estamos viviendo, todos los grupos sociales, incluidos los menos afectados en teoría, y todas las empresas, incluidas las más grandes, están reclamando la intervención del Estado. Sin embargo, el Estado, pauperizado y adelgazado por las políticas de austeridad, ha estado limitado legal y financieramente para intervenir en muchas áreas. Lo mismo ocurre a nivel europeo, donde las competencias en materia social dejan mucho que desear. Se está demostrando, que no existe una unanimidad en el consenso sobre el intervencionismo estatal y europeo en tiempos de crisis. Se tendrá, entonces que aprovechar el momento y revisar esas limitaciones, analizando cuáles de ellas son en realidad frenos y obstáculos a la labor protectora del Estado Democrático, que tanto se está demandando, y qué mecanismos son necesarios para que la Unión Europea sea también ese paraguas protector de las condiciones de vida de los ciudadanos.

A modo de conclusión de las entregas que han conformado la serie, Calidad de la democracia ante la pandemia, muchos interrogantes podríamos hacernos los ciudadanos de a pie, entre otros:¿Qué consecuencias tiene sobre la globalización la Covid-19?

¿Sería la crisis del coronavirus, uno de los síntomas del divorcio entre globalización y democracia?¿Debemos reducir el volumen de la globalización si queremos mantener una democracia viva que garantice el bienestar de la ciudadanía, y por lo tanto un aumento en la calidad democrática?Tal vez los historiadores de la segunda mitad o finales de este siglo XXI, puedan proporcionar trozos de respuestas a estas preguntas.