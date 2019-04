El coronel Barranco

Fernando Barranco Carmona, nació en Huelva en el año 1918 y murió también en la misma ciudad que lo vio nacer en el año 2006, hijo de Sixto Barranco Herrera, a quien todavía hoy mucha gente recuerda ya que fue profesor de inglés del Instituto Rábida, y hoy la gente sigue parándome por la calle para decirme que mi abuelo fue profesor suyo y muchas personas aún me dicen que hicieron el servicio militar con el comandante Barranco; incluso los más mayores me dicen que recuerdan de pequeño que yo era “el chiquillo del capitán Barranco”.

Mi padre perteneció a esa generación de jóvenes que su vida dio un giro, sus estudios y su futuro por culpa de aquella guerra que sufrió esta España nuestra.

Al terminar la guerra herido y según consta en su cartilla militar con “valor reconocido”, no como dice en la mía que solo pone “valor se le supone” lo cual nos servia de bromas, ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza y posteriormente en la Academia de Infantería de Toledo donde sale con la graduación de teniente siendo destinado a Marruecos y posteriormente en otros destinos hasta su ascenso a capitán, que fue destinado al Regimiento de Infantería de Granada 34 en nuestra ciudad.

Una vez en esta tierra, contrae matrimonio con la moguereña María del Carmen Molina Pichardo, mi madre, con la cual tuvo 9 hijos, entre los cuales tengo el honor y el orgullo de ser el primogénito.

Mi padre era una persona profundamente religiosa y buena, que siempre trató de ayudar a todos sus semejantes y naturalmente a su familia, a la cual le transmitió los valores que a él le había transmitido el abuelo Sixto, su padre.

Él realizaba diariamente una visita en la iglesia de las Madres Agustinas a su Cristo de la Buena Muerte de la que su padre había sido uno de los hermanos fundadores y él continuó con la tradición siendo hermano de dicha Cofradía.

Pocas veces salió de Huelva en su vida militar, solo recuerdo cuando fue a Madrid para hacer el curso de ascenso a comandante, luego a Murcia cuando ascendió, años más tarde a Orense al ascender a teniente coronel y ya se quedó en Huelva para siempre porque al ascender a coronel ocupó hasta su jubilación la plaza de juez militar.

Fue un padre que siempre nos mantuvo a todos sus hijos unidos y gracias a ese espíritu hoy perdura esa unidad entre todos nosotros. Recuerdo cuando alguno de nosotros nos ausentábamos, que nos hacia escribir al que estaba fuera para que no se sintiese solo en ningún momento.

Conmigo, precisamente por ser el primer varón, se esmeraba para que yo fuese buen estudiante, cosa que le costaba ya que yo no ponía mucho de mi parte, pero él insistía una y otra vez, incluso en una ocasión me llegó a romper mi carnet del Recre que era lo que más me gustaba, hasta que por fin puso en mis manos unos mapas topográficos que despertaron mi interés y fue lo que me condujo a estudiar una carrera que luego ha sido la que me ha permitido vivir sin agobios y ejercer una profesión de la que estoy profundamente enamorado. A él le debo todo, por haber sido tan buen padre, tan buen marido, tan bueno con todos.

Al final de su vida, perdió la vista y todos sus hijos lo sacábamos a pasear y le advertíamos cuando se acercaba algún amigo suyo para que lo saludase, cosa que agradecía pues era muy amigo de sus amigos. Recuerdo perfectamente cuando abrazaba a sus amigos de la infancia, Manolo Llanes y su hermano Juan, Manolo Silván, Mariano de la Roca, Tomás Bonsón, Curro Vázquez o a personas que hicieron “la mili” con él y que quería como si fuesen hijos también, como son los casos de Pepe Rivero, Agustín Domínguez Macías, Jaime Madruga y tantos otros.

En definitiva, que después de escribir tantas pequeñas biografías de personas que han hecho cosas importantes por nuestra tierra, he querido hacer esta pequeña semblanza de un onubense de pro que nos ha transmitido a sus hijos y a sus nietos el amor por esta tierra a la que tanto amó.

Cómo no iba yo a dedicarle unas letras a quien fue mi mejor amigo.