Ya están aquí. Son muy puntuales y llegada estas fechas se dejan ver por doquier. Los de todos los años podría ser el nombre de una chirigota carnavalera, pero no, es un grupo muy variopinto, que llegada estas fechas se asoman al mundo cofrade sólo con una intención; ésa que subraya su mediocridad revistiéndola de un puntito de superioridad y modernidad mal entendida, y que se permiten el lujo, de forma velada, de mofarse de los cofrades. Este selecto grupo, lo forman personas de toda condición, pero realmente, son muy fácil de acallar.

Los que más me molestan son ésos, que fueron cofrades en otros tiempos y que ahora abanderan un agnosticismo de nuevo cuño, quienes cuando nos ven por la calle, nos preguntan con ese tono socarrón: –Que, ¿tú todavía sigues en esto de los pasos? Y siguen apostillando taxativamente: –Pero si esos es para chiquillos.

Es penoso reducir la Semana Santa y todo el mundo cofrade a la edad infantil. La verdad es que, ésos, no han entendido de qué va esto. En este grupo de Los de todos los años hay otros personajes que son hasta graciosos. Son los que creen que la Semana Santa consiste sólo en ver los pasos en las calles y con un tonillo burlón nos saludan con el recurrente y carente de originalidad: “Este año te quedas sin Semana Santa con la lluvia”. Ante este comentario o te echas a reír y miras para otro lado o entras al trapo entrando en ese mundo de pequeñeces donde habitan. Qué lástima dan esos personajes del grupo de Los de todos los años. Son personajes soberbios y orgullosos, que creen que la Semana Santa es algo anacrónico y que el mundo de las hermandades es un mundo de vanidades y de protagonismos, sin ver todo lo que conlleva una hermandad y evidentemente, nunca reconocerán la labor que éstas realizan durante el año. Este grupito de exquisitos críticos, son quienes se sitúan en una esquina viendo una cofradía y cuando nos ven saltan raudo y veloz: –Pasaba por aquí y ya me he quedado a ver la cofradía. Hay que ser malaje.

Este grupo de Los de todos los años, hacen más ruido que daño y se creen seres de verdades absolutas. Personalmente, me gusta encontrarme con ellos y acallarlos. No diré dónde frecuentan muchos de ellos, para no herir susceptibilidades. Fuera guasas, cuando se mira para atrás en el tiempo y se ven tantas generaciones que han luchado por mantener viva esta tradición, cuando se vive y se siente en cofrade porque esa es la forma que por familia y por convencimiento decidimos vivir nuestra fe dentro de la Iglesia, cuando se va teniendo una edad, realmente a este grupo de Los de todos los años, ya no se le tiene en cuenta. La Semana Santa es mucho más que lo que esa legión de mediocres piensa. Las hermandades perduran en el tiempo desde hace siglos, precisamente porque son mucho más de lo que apuntan estos críticos.

Seguro, que los seguiremos viendo por las esquinas, en las salidas y recogidas de nuestras hermandades, no hay que huirles sino hacerles frente haciéndoles ver, parafraseando a mi admirado cantautor sevillano José María Maldonado, que son cortos de vistas si miran a las cofradías como turistas. Ya, quedan pocos días para la Semana Santa. Puede que llueva, si es así, no tendremos cofradías en las calles, pero siempre tendremos Semana Santa.