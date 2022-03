Ucrania, de la posverdad a la posrealidad

El hombre siempre tropieza en las mismas desgracias, en las mismas guerras, en las mismas ruinas que nosotros nos ponemos en el camino. Nuevamente impera la ley del más fuerte, no valen las ideas, ni lo avanzado en la sociedad, sólo, nuevamente, el que más alejado está de la humanidad es el hombre que se cree con la fuerza para arrodillar a los demás. Y Putin lo hace desde una burbuja de poder, engañando a sus compatriotas para que lo sigan, cegándolos a una realidad que va a marcar a varias generaciones de rusos como genocidas, matones en un mundo en el que las guerras ya no son lo que eran. El agresor se esconde y manda fuerzas terribles de la invención humana para matar a los demás y con la Posverdad aparece como el salvador del mundo. Ahora podemos ver que la información y los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que suscita.

Vivimos en la era de la Posverdad y ya todo vale, solo se necesita hacer un relato sesgado y casi todo el mundo lo creerá. El cinismo ha sido ya superado por la obscenidad, el impudor, por la procacidad hecha impudicia y todo da igual, basta con decir que la culpa es del otro. El concepto de posverdad empezó en otra guerra llena de mentiras, la del Golfo Pérsico, en Kuwait y la posterior invasión de Irak. Entonces todos argumentaban escenarios falsos y sabíamos que lo eran, pero se instauró como la verdad absoluta. Ahora estamos dando un paso más, llegamos al concepto de posrealidad, ya no solo no es necesario decir la verdad, sino negar la realidad, disfrazarla de tal forma que un pueblo entero pueda quedar cegado, sin ideas, sin contrastar nada. En un mundo lleno de información se va creando una realidad paralela con información en mal estado, caducada, tóxica, y aun así la consumimos y se crea una realidad que no existe.

Es increíble en pleno siglo XXI que la mayoría de pueblo ruso siga pensando que la guerra de Ucrania no existe, que no es más que una realidad paralela creada por los otros. Mientras, nosotros observamos las ciudades absolutamente devastadas, millones de personas encerradas en sótanos o huyendo de sus casas a otros países.

propaganda ha llegado a su culmen, y que esto pasara hace unos cientos de años es normal, pero ahora en el mundo interconectado es lo que nos lleva a entender que debemos protegernos de esa posrealidad, que va más allá de la posverdad.

Esta es la guerra del mundo globalizado, donde aún muchos países campan a sus anchas, donde los problemas que tenemos son globales, pero las soluciones nacionales. Si un país quiere invadir a otro lo hace y punto, solo necesita la fuerza bruta, no hay leyes internaciones, porque en realidad no existen, ni un gobierno mundial que lo impida. En este contexto las guerras no van a faltar. Ahora hay en el mundo unos 300 conflictos armados, la mayoría por luchas territoriales y por el deseo de crear países nuevos o hacer más grandes los que ya existen. Necesitamos la mundialización, leyes aplicables en todo el mundo para problemas que afecta a todo el planeta. Con poder para que se cumplan, pues ahora Naciones Unidas solo da recomendaciones sin ninguna aplicación práctica. Cuanto más tardemos en hacer un gobierno mundial mayores y peores serán los conflictos bélicos. Habrá nuevas revueltas sociales, las llamamos 2ª Revolución Francesa, porque al igual que la primera de hace algo más de dos siglos que cambió el antiguo régimen por un nuevo sistema, ahora tendremos que sustituir el sistema de gobierno actual, y toda la sociedad, por un nuevo modelo mundializado. Hemos de pasar del sistema nacional-industrial al que ya denominamos mundial-informacional.

Los mayores enfrentamientos van a ser entre las personas de a pie, desarrapados, que quieren un nuevo mundo contra ejércitos entrenados y bien pertrechados. La guerra de Ucrania ya apunta por ese sentido, pues, aunque el país cuenta con un ejército, al final se trata de la lucha de las gentes con sus manos y poco más. Es el pueblo que lucha por su libertad ante un enemigo con toda la fuerza bruta que la malicia humana es capaz de crear. Ya estamos construyendo metaversos, mundos paralelos, quizás porque este que hemos hecho no nos convence del todo. Porque las ideas no son las que triunfan, sino la fuerza bélica y quizás en el metaverso podamos hacer otras cosas, aunque seguro que terminamos guerreando también en esos mundos virtuales que empezamos a generar.

Además, si una parte del mundo se rearma lo tenemos que hacer todos, llevándonos a la irracionalidad de una nueva guerra fría, que esta vez, dada la calaña de los actores, Putin y compañía, puede ser una guerra caliente y muy ardiente. El gasto militar lo tenemos que incrementar. Quizás como poder disuasorio, pero en realidad, si uno tiene una fuerza nuclear aniquiladora, puede hacer con los países no alineados y sin armas nucleares lo que quiera, amenazando con usar su poder destructivo si alguien se entromete en sus conquistas. Ojalá esta guerra nos enseñe qué tenemos que hacer a nivel mundial y que sea el "canto del cisne" de una sociedad que tiene que evolucionar hacia modelos nuevos en el que el territorio, la religión, la raza, el género o cualquier otra de las invenciones nuestras que nos separan sean superadas y seamos capaces de pensar y remar todos en el mismo sentido, como estamos intentando hacer con los ODS, que son un ensayo de los que podemos hacer juntos.