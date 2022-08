Rojo sobre fondo blanco

Voy caminando y casi tropiezo con un anuncio que me atrae por sus letras rojas sobre fondo blanco. Me detengo y leo: "Y para ti, ¿qué es lo primero?" Pienso de inmediato y me digo: Y a usted, ¿qué le importa? Pero esa reacción primaria es inútil porque el cartel no permite interactuar. El creador publicitario ha ganado el asalto inicial. Me atrajo con los colores como a un niño y caí en la trampa. La publicidad es fascinante. La compañía que se publicita es un operador telefónico, de esos que te dan la lata cuando estás disfrutando los primeros minutos de la siesta. Pero, volviendo al texto de la valla publicitaria, quizá no se dirija a mí que soy mayor, por no decir viejo.

Lo primero, a una edad avanzada, es la salud y si tienes una pensión de poca monta, la salud y el dinero. Así pues, concluyo mi razonamiento ante aquel altar publicitario convenciéndome de que el objeto del deseo de la multinacional no soy yo sino los jóvenes, esos seres compulsivamente consumistas. Esos para los cuales lo primero no es la salud, porque la tienen asegurada por muchos años, ni tampoco el dinero porque viven al día y el futuro no existe. Sin embargo, no dejo de pensar que tanto ellos como yo estamos implícitos en el anuncio, porque la voracidad del capitalismo mercantil no excluye jamás a un potencial comprador.

La pregunta es una apelación al yo individual, libre y soberano al que, sin embargo, se le insinúa que lo primero es la comunicación con los demás, la satisfacción del deseo de la sociabilidad mediante la contratación de un operador móvil. El anunciante, que parece invitarnos a una reflexión ética sobre nuestras prioridades, intenta disimuladamente desenfocarlas hacia su propio interés. Alguien se dejará seducir. Desde un punto de vista moral no hay nada que objetar. Los individuos son libres y, en consecuencia, dueños y responsables de sus acciones. Allá ellos si contratan con el operador.

En cambio, cuando trasladamos la pregunta a la sociedad en su conjunto utilizando el plural la respuesta necesariamente ha de ser política en su sentido más genuino: y para ustedes, ¿qué es lo primero? Sinceramente ¿qué es lo que nos importa como comunidad política? En realidad, prioridad solo puede haber una, pues prior es lo primero en el orden numeral y todo lo demás no puede serlo. Todo lo demás es secundario o accesorio. Conrelativa frecuencia se usa el plural prioridades, sobre todo en el discurso o en boca de los políticos, para los cuales parece en los últimos tiempos que todo es prioritario; es decir, que para ellos nada lo es.

Dada la complejidad del mundo y de la realidad, las prioridades, en efecto, han de ser muchas, diversas e incluso contradictorias. La buena práctica política se determinará entonces por el debate, la definición, la concreción, la jerarquización y la ejecución de las prioridades que se establezcan. Es función de los gobernantes abordarlas. Los ciudadanos leemos sus programas publicitarios -es decir, la lista de sus prioridades coloreadas con su ideología- y decidimos confiarles el poder. Compramos la mercancía que nos ofrecen. Pero al igual que ocurre con los mensajes subliminales del Mercado, la verdad se solapa con su propaganda. Y al llegar al poder el cuento ya no es el mismo.

Los ciudadanos, a pesar de su mayoría de edad, han sido engañados; aunque no por mucho tiempo.

Este artículo de opinión pretende ser propositivo. La máxima prioridad de la política es la justicia social y el gasto público es su espejo. Para conseguirla no existe otro medio que administrar el dinero de los contribuyentes en proyectos que reviertan sobre el bienestar general, sin desperdiciar ni un euro en frivolidades. En este sentido, es urgente realizar un esfuerzo considerable para erradicar la pobreza, el desempleo y la ignorancia en Andalucía. El analfabetismo funcional está en su raíz. Sacar a Andalucía de su pozo se alcanzará mediante una formación profesional de calidad para todos los jóvenes. Es una solución que no puede esperar más. Medina Precioso propuso acertadamente en estas páginas un Libro Blanco universitario. Es prioritario hacerlo con todos los niveles educativos.

Algunos partidos se lamentan de los resultados electorales. La causa de los mismos no es la ausencia de comunicación sino el exceso de propaganda, el desenfoque de las prioridades, el exceso del color de la banalidad y la ideología frente a la verdad áspera de la realidad: lo superfluo nunca puede ser superior a lo necesario.