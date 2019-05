Platonismo en Matemáticas (I)

Mark Balaguer, profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, autor de las obras Platonism and Anti-Platonism in Mathematics y Free Will as an Open Scientific Question, propuso hace varias décadas reflexionar por qué es difícil responder a la cuestión: ¿la existencia del mundo de los objetos matemáticos es una cuestión a la vez fundamental y sin importancia?

Hoy comienzo en Tiempo de Academia una serie de varios artículos en los que presentaré algunas de las ideas tratadas por M. Balaguer sobre la existencia del mundo matemático en un mundo de complejidad. Las ciencias duras y blandas, y más concretamente la Mecánica Cuántica y la Teoría de la Complejidad, ¿nos están obligando a percibir, y por ello colegir, que vivimos dentro de un universo abierto, no en un universo cerrado por la absoluta determinación? Como consecuencia, cada vez es más notable, en el ámbito de la ciencia y de la filosofía, una marcada tendencia a cuestionar el uso estricto del razonamiento en un mundo de complejidad como forma de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, que presentan ciertas características que los clasifican como sistemas de comportamiento complejo. Los sistemas de comportamiento complejo necesitan, para ser determinados, de un programa que medirá el grado de dificultad (complejidad) por la cantidad de información que contenga, y aquí es importante la presencia de las Matemáticas.

Las Matemáticas son una disciplina aparte, tratan de objetos (números, figuras geométricas, funciones, espacios de dimensión finita e infinita,...) donde su existencia es controvertida. Siendo ese el caso, ¿los matemáticos se preguntan acerca de la existencia del mundo matemático? La respuesta es no. La cuestión, no resuelta aún, ha sido poco abordada en las influyentes y reconocidas revistas matemáticas. Algunos lógicos lo abordan indirectamente, porque sus resultados dan lugar a interpretaciones que favorecen la existencia o la no-existencia de entes matemáticos. Por lo tanto, los lógicos, ellos mismos, eligen a menudo una posición que hace indiferente la existencia (o la no existencia) del mundo de los objetos matemáticos.Cabe preguntarse, ¿hablar de nada?

En privado, existen raros casos de investigadores que expresan su sentimiento sobre la cuestión planteada precisando prudentemente que se trata de un problema filosófico y no científico. ¿No es esto extraño? Por ejemplo, un biólogo no considera que la existencia de unicornios o priones sea responsabilidad de los filósofos: su trabajo es determinar esta existencia y, si no es capaz, perfeccionará sus herramientas y útiles de investigación y trabajo para tener éxito.

También, un físico no considera que la existencia del éter (cuya hipótesis fue un tema de notable controversias y polémicas a lo largo de su historia. A fines del siglo XIX, se cuestionaba la existencia del éter, aunque no existía una teoría física que lo reemplazara. Un avance importante fue la teoría de la relatividad, que podría explicar por qué el experimento no pudo ver el éter, pero se interpretó de manera más amplia para sugerir que no era necesario. El experimento realizado en 1887 por Albert Abraham Michelson -Premio Nobel de Física de 1907- y Edward Morley, está considerado como la primera prueba contra la teoría del éter. El resultado del experimento constituiría posteriormente la base experimental de la teoría de la relatividad especial de Einstein) o la existencia del protón son cuestiones fuera de su competencia. Incluso si la Mecánica Cuántica ha realizado con delicadeza el tratamiento de ciertas nociones, ningún físico se rectifica dejando al cuidado de los filósofos la resolución de las cuestiones ontológicas, y hoy, para todo físico, los protones existen y ¿está claro que los físicos de hoy huyen del término éter? Sin embargo, esta sustancia inmaterial escurridiza sigue postulándose de otras maneras, por ejemplo, con la idea de campo de Higgs que está formado por los bosones de Higgs que lo inundan todo, haciendo que ese supuesto vacío esté, en realidad, muy lleno.

En el mundo de las Matemáticas: ¿Cómo el matemático puede refutar o negar a pronunciarse sobre la existencia del mundo de los objetos abstractos que toda su vida ha estado estudiándolo? Es aquí donde el filósofo Mark Balaguer, en la primera obra citada ut-supra Platonism and Anti-Platonism in Mathematics, ha aclarado la situación dando la razón a los matemáticos: su desconfianza natural por las cuestiones ontológicas está fortalecida por el nuevo análisis que propone en una demostración minuciosa y detallada, "renvoie dos à dos" a aquellos que creen en un mundo de entes matemáticos y aquellos que no creen en él.¡Un filósofo de las matemáticas por primera vez defiende una visión conforme al agnosticismo de los matemáticos!