Isaías, lección de vida

Isaías, ¿te acuerdas hace unos años cuando nos fuimos a pescar al espigón aquel, al de la roca enfrente, que yo no me atreví a cruzar? Déjame que lo cuente. Calculo que tuvo que ser en 2007 o así. A Isaías le habían comentado un lugar en el que abundaba la pesca, y dados nuestros nefastos resultados mejor apoyarse en la experiencia ajena. Cuando llegamos al punto indicado, la marea había subido y la única manera que teníamos de acceder a la roca que había enfrente del espigón era a través de lo que parecía una tramo de vía de tren, que debería tener unos cuatro metros de largo y unos diez centímetros de ancho, dispuesto a modo de mínimo puente. Sin pensarlo, Isaías me dijo: vamos. Y yo le respondí que no era capaz, y mucho menos cargado. Sin mediar palabra, tomó sus cañas y las mías, el maletín con los anzuelos y aparejos y la nevera con la comida y bebida y cruzó aquella vía de tren, doblada y oxidada, como el funambulista más preciso y equilibrado que haya contemplado en mi vida. Yo fui nadando hasta la roca. ¿Verdad que fue así, Isaías? ¿Y ahora te importa que cuente lo del encuentro de familias adoptivas en Córdoba, lo cuento? Venga, lo cuento. Pasamos un fin de semana en Córdoba y el sábado por la mañana, cuando íbamos a salir a dar un paseo, Isaías nos dijo que tenía que atender un asunto de trabajo, por aquel entonces era consejero de Asuntos Sociales -el primero que hubo en Andalucía-. Se trataba de un encuentro de familias que habían adoptado niñas chinas, que iba a tener lugar en la zona de El Brillante. Y claro, yo le pregunté por quién le acompañaba, jefe de gabinete, responsable de prensa, quién. Su respuesta fue tan simple como directa: tú. Sin un solo papel, sin el célebre protocolo, atendió a los medios de comunicación, felicitó y se encontró con las familias presentes y artículo una intervención, plagada de datos, pero sobre todo de sentimiento y de emoción, de profundo agradecimiento.

Dos recuerdos de los muchísimos que conservo de Isaías Pérez Saldaña, y que tal vez ponen de manifiesto qué tipo de persona era. Convencido, sin miedo, natural, de una gran humanidad, siempre dispuesto a seguir hacia adelante, seguro, de paso firme, inquebrantable en sus convicciones. Y así lo fue, según me han contado, en su época de maestro, como director de colegio o de concejal y alcalde de su idolatrado Ayamonte, así lo siguió siendo como parlamentario y como consejero, primero de Asuntos Sociales, posteriormente de Agricultura y Pesca, como también lo ha seguido siendo durante el tiempo en el que ha estado plantándole cara a una larga, dura y cruel enfermedad. Y lo ha hecho sin aspavientos, tratando de que su mujer, María del Carmen, sus hijos, Sai y Carmen, sus nietos, hermanos y amigos, apenas lo notasen, tratando de seguir haciendo su vida, como siempre. Hacia adelante. Y durante mucho tiempo nos convenció a todos de que estaba ganando la batalla y, sobre todo, se convenció a sí mismo. Porque hasta muy pocos días antes de fallecer, Isaías siempre tuvo muy claro que se trataba de una recaída más y que iba a seguir hacia adelante, porque tal y como nos dijo hace muy poco: "todavía me quedan muchas cosas por hacer".

Todos los que lo quisimos siempre intuimos que el vacío que iba a dejar sería enorme, pero no calculamos bien la profundidad. Demasiado grande, más grande aún de lo imaginado. Yo no sólo lo traté como el padre de mi esposa, como un suegro, para mí fue un amigo, un referente y un modelo de tantas y tantas cosas. Ahora vienen a mi cabeza miles de recuerdos, en forma de imágenes, de conversaciones, de Londres a San Telmo, de Fidel a los Beatles, de la política al fútbol, de su Ayamonte amado o de su juventud. Isaías, yo sé que no me despido de ti, que esto es un hasta luego, y que en cierto modo vas a seguir estando entre nosotros. Tengo muy claro cómo deberíamos recordarte: imitándote. Y por eso vuelvo a esa imagen tuya, a ese funambulista sobre las aguas del Atlántico, desafiándolo todo, cargado de cañas, cajas y neveras, sin mirar hacía abajo, sólo contemplando hacía donde querías llegar, demostrando que el que lo intenta con decisión, con honestidad, lo acaba consiguiendo. No creo que haya mejor enseñanza, ni mejor ejemplo. Lección de Vida. Hasta siempre, Isaías. Yesterday no deja de sonar.