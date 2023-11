No hay que ser adivino para pronosticar que, tras la aprobación más o menos próxima de la ley de amnistía, se desencadenará a renglón seguido una ingente ofensiva jurídica destinada a cuestionar su constitucionalidad y hasta su conformidad con el Derecho de la Unión Europea. Una ofensiva que se librará ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin perder de vista al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y una ofensiva, en fin, en la que jugarán un papel decisivo, no exclusivo pero si principal, los jueces y tribunales llamados a aplicar la amnistía, empezando por el Tribunal Supremo.

La exposición de motivos de la proposición de ley de amnistía se esfuerza por desgranar las razones de utilidad pública que avalan la medida de gracia: la reconciliación y el reencuentro. Valores sobre los que se asienta la Constitución de 1978. Se insiste, asimismo, en que el silencio de la Constitución en torno a la amnistía no debe interpretarse en clave de prohibición sino más bien en clave de voluntad manifiesta de no constitucionalizar una cuestión polémica que, precisamente por eso, debe ser resuelta por el legislador democrático. Se pone énfasis en que el Tribunal Constitucional ha confirmado la aplicación de la amnistía de 1977 en varias ocasiones y, por consiguiente, la ha considerado compatible con la norma fundamental. Se recuerda, por lo demás, que otros países de nuestro entorno, democracias plenas como Alemania, Francia, Italia o Portugal, han aprobado amnistías, en algún caso sin habilitación constitucional expresa.

Obviamente la exposición de motivos no menciona que la amnistía ha sido la primera e innegociable exigencia de Junts y ERC para posibilitar la investidura. Y no se menciona porque no puede mencionarse. La amnistía, en tanto medida excepcional que exime de responsabilidades por la comisión de determinados delitos y, por ende, incide en la separación de poderes, el ejercicio de la función jurisdiccional, la igualdad y la tutela judicial efectiva, puede justificarse en pro de la convivencia ciudadana, pero resultaría inconstitucional y arbitraria si el motivo real de la medida de gracia fuese lograr los votos necesarios para ser investido presidente del Gobierno. Adviértase, además, que algunos de los que aspiran al beneficio de la amnistía son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno que impulsa la iniciativa de gracia. Se ha hablado así de autoamnistía.

No es descartable que esta singular perspectiva que ofrece el caso de una amnistía conditio sine qua non de una investidura pueda ser tomada en consideración a la hora de controlar su constitucionalidad o, sobre todo, su conformidad al Derecho de la Unión. Está claro que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea verifican la corrección de normas y actos jurídicos. No juzgan intenciones con las que leyes o actos jurídicos hayan sido adoptados, sino la corrección de las determinaciones del poder público que puedan ser sometidas a su examen. No podrán, pues, sin quiebra de toda objetividad en el control que les corresponde, no ya enjuiciar sino, tan siquiera, introducir en su enjuiciamiento las intenciones o propósitos con los que, se diga, se han aprobado y dictado las leyes, siendo la conformidad jurídica o su contrario algo predicable de enunciados jurídicos, y sólo de ellos. La amnistía previsiblemente obtendrá un amplísimo respaldo parlamentario y eso dificulta el control de las intenciones aviesas, no mencionadas en la exposición de motivos, que se le imputan. Tampoco está claro que esas intenciones reales sean las únicas en las que se apoya la ley. La exposición de motivos se esfuerza por demostrar lo contrario.

Pero, insisto, no es descabellado pensar que algún juez o tribunal pueda apostar por un cuestionamiento de la amnistía menos abstracto o más concreto, más allá de la justificación que ofrece la exposición de motivos, y acabe así suscitando una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa. ¿Es conforme a los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea una norma nacional que permita amnistiar bajo el presupuesto del doble interés en lograr una investidura y el voto favorable a esa investidura para así obtener la impunidad? Veremos si los órganos llamados a controlar la conformidad jurídica de la ley de amnistía legitiman hacer de la necesidad virtud.