Huelva se seguirá moviendo

Tras la manifestación por las infraestructuras, con un Huelva se mueve resonando aun en nuestra memoria y después de haber comentado en innumerables ocasiones el posible resultado y lo que esperamos de este esfuerzo inicial, llega el momento de empezar a diseñar las siguientes acciones que tenemos que asumir la sociedad civil.

No debemos llevarnos a engaño, ni ocultar que la cantidad de onubenses que salieron a la calle no fue el esperado para volver a escribir una pagina reivindicativa en nuestra corta historia. Si debemos, por una parte, agradecer intensamente a quienes se sumaron a la cita y, de otra, extraer conclusiones que nos hagan reflexionar y corregir los errores, para plantear los escenarios y, por supuesto, determinar quienes deben ser los organizadores natos de este tipo de actuaciones. No con ello debemos demonizar ni estigmatizar a ninguna clase o estamento que compone nuestra sociedad, pero resulta evidente quienes son los que tienen que tomar las riendas.

En ese ánimo y sin intención alguna, por más que se quiera tergiversar estas palabras, la sociedad civil de Huelva tiene que armarse de compromiso y organizarse sin intervención partidista o institucional cuando el fin es conseguir de los políticos el cumplimiento de la representación ciudadana prestada. Este al menos fue el mensaje que se repetía permanentemente antes, durante y después de la manifestación, algún motivo habrá...

En el segundo peldaño de esa escalera tenemos que realizar un seguimiento mensual de las inversiones pendientes y necesarias para esta provincia de las Administraciones que tienen responsabilidad en ello y que son tres: la central, donde recaen la mayoría de las grandes obras que afectan a Huelva; la Junta de Andalucía que tiene sus responsabilidades, tal como desde la FOE venimos apuntando, incluso cuando se constituyó aquella ‘Agrupación de Interés’ terciada en sus fines torpe o interesadamente, pero que ciertamente se dejó a un lado en las pertinentes reclamaciones; y la Diputación, a cuyo Pleno apelo para que nos demuestren sus responsabilidades, dando ejemplo con su proyección y ejecución.

Este tiempo preelectoral es buen momento para reclamarlo, sin prejuicios ideológicos, porque nos jugamos nuestro progreso y no debemos caer en más promesas incumplidas que con el tiempo, cuando se nos recuerda, algunos llegamos a ruborizarnos sintiendo vergüenza ajena al comprobar como, sin el mínimo remordimiento, se nos vende la misma canción, pero con distinto compás.

En el ejercicio de nuestra responsabilidad, la sociedad civil ha definido la ruta a seguir, les esperamos a todos ustedes para alcanzar el objetivo marcado, ese fin que dependerá exclusivamente del empuje que apliquemos para conseguir un mejor futuro para nuestra provincia, sin más colores que los que nos unen a todos, el blanco y azul. Es labor de todos.