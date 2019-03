Desde hace tiempo tenía ganas de escribir sobre esta hermandad y por fin me he dispuesto a hacerlo. La verdad es que podía haber escrito sobre cualquier otra hermandad que durante este año cumple algún aniversario o en la que actualmente recaiga algún hecho importante, pero verdaderamente me atraía escribir sobre la Hermandad de la Misericordia. Y algunos de ustedes se preguntarán qué hecho importante ha ocurrido en dicha hermandad para que éste que les escribe, le dedique uno de sus artículos. Pues os lo voy a decir ahora: el hecho es que no ha ocurrido nada. Sí, tal como lo escuchan, no ha ocurrido nada especial que destacar. De hecho, si usted realiza un breve repaso por los más destacados mentideros cofrades de esta ciudad, posiblemente escuchen muy pocas noticias sobre esta hermandad. La normalidad es su tónica más destacable y una de sus muchas virtudes. Una normalidad que para sí quisieran muchas hermandades más populares que me ahorro nombrar.

Miren ustedes, esta hermandad siendo más joven que yo, ha tenido la dicha y el coraje de abrir en el centro de nuestra ciudad dos templos para mayor gloria de Nuestro Señor. ¿Habrá objetivo más hermoso para una cofradía que darle culto a sus Sagrados Titulares en su propio templo? ¿Estarían otras hermandades en disposición de plantearlo con éxito si lo desearan?

También es digno de mencionar que dicho templo permanece abierto mañana y tarde todos los días y que desde hace muchos años tienen misa de hermandad cada jueves y cada sábado. Pocas hermandades pueden presentar este bagaje.

Algunas podrán hablar de los montajes de magníficos altares de cultos, cuyos reportajes comentarán los eruditos del tema en las redes sociales, porque pocos se acercarán a disfrutarlos en las iglesias. Pues curiosamente, esta hermandad que dispone de templo propio para montar el altar de culto que desee, viene optando por centrar sus esfuerzos en traer a los mejores predicadores para su Quinario. Lástima que esto no salga en las redes sociales, ni provoque comentarios, ni fomente eruditos en el tema, pero no olvidemos que los hermanos de dicha hermandad disfrutan de unos cultos internos de una calidad que para sí lo quisieran muchas de las hermandades más señeras.

Resulta curioso que sigan editando su boletín en papel y además que se envíe a la casa de los hermanos. Digo curioso porque en estos tiempos interactivos muchas hermandades lo han suprimido o bien utilizan otras alternativas más baratas, pero posiblemente de menor impacto. Podría llenar esta página destacando más virtudes de las que atesora esta hermandad entre la multitud de actividades que realiza durante el año, convirtiéndola en una de las más vivas de la ciudad y dándose la paradoja de pasar casi desapercibida, posiblemente porque no crean la polémica necesaria para ser comentadas en los nuevos templos del saber.

Sin embargo, todos hemos tenido la oportunidad de escuchar en los distintos foros que dentro de poco tiempo algunas juntas de gobierno de hermandades importantes van a terminar sus mandatos y posiblemente nos encontremos con situaciones poco deseables entre las distintas candidaturas de hermanos que optan a presidirlas. Muchos desearíamos que ese proceso electoral fuera lo más tranquilo posible.

Pues no quisiera pasar esta ocasión para poner la guinda a este precioso pastel e indicar que la Hermandad de la Misericordia entra próximamente en un proceso electoral y ya está previsto el relevo tranquilo de una nueva candidatura que sustituirá a la actual, si los hermanos, tal como es de esperar, lo aprueban.

Para despedirme, quisiera ser generoso e indicar a quien lo desee, el secreto para conseguir esta situación idílica de hermandad. Es muy fácil, todo lo que hacen para sus hermanos es de verdad, no necesitan fingir para otros.