Hacer hermandad

Murmullos en la calle, y en medio de ellos, un sonido que se me antoja el de un llamador. Me asomo a una de mis ventanas, y… ya están los pasos entrando en mi querida San Pedro. Ante ello no puedo más que sonreír con satisfacción, porque ahora sí que parece todo más cercano… Un año más, de verdad, empiezan a ganar protagonismo nuestros diferentes titulares, que se empezaran a entronizar en sus respectivas sedes, para volver a darnos esperanza a todos aquellos que creemos en ese Dios omnipotente y en su bendita Madre.

Ante ello, se empequeñecen nuestras pobres miserias, objeto de nuestros debates anuales, intensificados en Cuaresma. Se empequeñecen nuestros egos, se empequeñecen nuestras poses, nuestros desdenes, nuestras mentiras. Ahora, otro debate que se vuelve a intensificar, nuevamente protagonista la Hermandad de Pasión. Debate sobre el que es difícil opinar, por qué según quien te comente, la balanza tiende a un lado u otro, pero ante ello, se me ocurre algo que mi ejercicio profesional me ha enseñado: “No siempre los malos son tan malos, ni los buenos tan buenos”.

No puedo olvidar las últimas palabras que he escuchado de nuestro señor obispo. Según manifestó, a su llegada a Huelva, le sorprendió ver a toda una sociedad en torno a la imagen del Señor. Expresando que nuestra ciudad le ha aportado la alegría de ver que aquí la Semana Santa, no es sólo una semana de vacaciones, sino que verdaderamente es Semana Santa, así como, el ver la importancia que tiene la familia en las tradiciones, permitiendo que los niños puedan hablar del Señor y de la Virgen con mucha familiaridad, siendo un cauce para acercarse a Dios. Nos dice que las hermandades, si funcionan bien, hacen hermandad.

Pero, que hay que aceptar que cuando hay tantas personas, siempre puede haber conflictos, aunque en verdad cuando existen conflictos en una realidad cristiana, estos chirrían más. Pues bien, esos chirríos han de desaparecer. Y el análisis que hacemos se ha de ver cómo tal, como un análisis a fin de evitar que existan o se repitan situaciones nada deseables.

Pero en ese marco, que a veces contemplamos, nada bienaventurado, encontramos momentos o situaciones que sí hacen hermandad. Y que a través de un niño, el mío, estoy pudiendo vivir, por esa cercanía al Padre relativa a los niños, que como ha referido nuestro pastor, propician nuestras hermandades.

Viviendo en nuestro hogar la cercanía a la que es su hermandad heredada, la familiar, él ha elegido su devoción. Devoción que no es otra que la del Cristo Cautivo. Devoción que empezó ante la contemplación del Cautivo de San Pedro, pero, que después, ha plasmado en el Santo Cristo Cautivo de la hermandad penitencial. En la pasada Semana Santa, su hermano mayor, Daniel Villalva, conocedor por terceros de esa devoción, le invitó a acercarse a la capilla del Cautivo, cosa que se hizo el Domingo de Resurrección, momento, en el que mi hijo, con la ilusión propia, se hizo hermano de esa hermandad, rellenando su solicitud de hermano con su puño y letra. Desde ese momento, cada vez que nos hemos acercado a esa capilla o a la casa de hermandad, tanto mi hijo, como nosotros, sus padres, hemos recibido un trato exquisito, tanto por parte de Daniel Villalva, como de los miembros de su junta de gobierno que conocen a mi hijo. Allí se le da cercanía, afabilidad, cariño en resumen, y así se consigue esa hermandad que tenemos que reclamar y alcanzar. Aprovecho para decir: “Gracias Dani, a ti y a tu junta de gobierno”.