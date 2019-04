Aprovecho la ocasión que me ofrece esta tribuna para recordar a los queridos lectores que el próximo sábado, la Archicofradía de la Vera Cruz y Oración en el Huerto pretende recuperar el culto externo a su cristo crucificado cuya imagen volverá a salir en procesión tras más de un siglo sin hacerlo. Ante este hecho, solo me queda felicitar a la junta de gobierno de la archicofradía por tan valiente y brillante iniciativa, porque la recuperación de antiguas tradiciones y más en una de las advocaciones más antiguas de la ciudad, deben ser un motivo de satisfacción para todos los cofrades. Y así espero que lo entienda la Huelva cofrade, pues lo verdaderamente importante de ese acontecimiento es que el Cristo de la Vera Cruz vuelve a salir a la calle en esta histórica procesión y para ello, necesita el refrendo principal de sus hermanos y el apoyo de los cofrades. Este es el hecho principal y todo lo que viene después, solo lo complementa. No podemos anteponer el detalle secundario al objetivo principal. Que la hermandad trabaje con ilusión para que dicha salida se realice lo mejor posible y que haya conseguido que la Legión Española haya aceptado el título de hermano honorario y que vaya a acompañar al Cristo de la Vera Cruz de Huelva en esta histórica salida es de alabar porque, como he indicado anteriormente, dicho acompañamiento complementa perfectamente dicha procesión.

Además, pienso que la iniciativa de la salida procesional, acompañada por la Legión y la adecuada elección del día propuesto, son factores que lejos de restar, aportan a nuestra Semana Santa y completan una atractiva jornada cofrade para la ciudad.

Quisiera que se entendiera la participación de este popular y mítico cuerpo militar como una gran aportación y ayuda desinteresada para recuperar esta tradición perdida porque una de las más destacadas cualidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad es que siempre han mostrado su disposición a colaborar con nuestras hermandades cuando se les ha requerido y les ha sido posible. Y eso que los vientos no le han sido siempre favorables para realizar estos cometidos. De hecho, todos debemos recordar que no hace mucho tiempo, un gobierno anterior legisló determinadas condiciones para limitar la participación militar en los actos religiosos de la Semana Santa.

Al igual que en ocasiones anteriores, el antiguo comandante militar de Huelva, Salvador Rosell, se afanaba en organizar la primera jura de bandera para personal civil celebrada en Huelva tras cuarenta años y en traer a la Legión para diversos actos. El otro día, en la Tertulia Cofrade El Aguaó comentaba Rafael Mora, jefe de la Policía Local de Huelva, los detalles de la llegada y el acompañamiento de la Legión al Cristo de la Vera Cruz de Huelva, y solo escucharlo con el entusiasmo, la ilusión, el trabajo y las ganas que este malagueño le estaba dedicando a este acontecimiento y sus esfuerzos por intentar trasladar a los onubenses como se viven allí, la trascendencia que tienen estos actos y que esos legionarios que van cada Semana Santa a Málaga a rendir honores al Cristo de Mena, son los mismos que van a venir a Huelva; hace que florezca en mí todo el respeto y admiración por estas personas que naciendo en otras ciudades han sido desplazados desde otras ciudades por motivos laborales, acaban residiendo en Huelva, se integran en la sociedad onubense y sin prejuicios definidos por el pasado, trabajan desinteresadamente desde la pureza de su corazón para construir una mejor Semana Santa para todos los onubenses.