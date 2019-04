Una pregunta recurrente, cuando llegan estas fechas, es la de los estrenos. A las hermandades es algo que nos demandan desde los medios y, cuando no hay nada, se recibe incluso con cierta frustración por parte de quien pregunta. Como si no hubiéramos hecho nada en todo el año, o peor aún, como si el no estrenar le quitara algo de sentido a la propia Hermandad.

Esta cuaresma, que me vengan a la mente, hemos tenido varios de cierta importancia. Entre ellos, me gustaría destacar dos que seguro que monopolizan muchas tertulias cuaresmales: uno, que veremos seguro, es el manto de la Virgen del Amor; y otro, que lo mismo no lo vemos en la calle, es la túnica de Jesús Nazareno.

Me alegra ver cómo hay cofradías que, para los grandes proyectos, se ponen en las mejores manos y no escatiman recursos para mayor gloria de los sagrados titulares. Hablamos de obras de gran envergadura que se traducen en contraprestaciones importantes, pero en su proyecto y ejecución se ve con claridad que las juntas de gobierno entienden que estas piezas quedarán para la posteridad y formarán parte casi indivisible de las imágenes que las portan, del mismo modo que si pensamos en la Virgen de la Victoria no podemos hacerlo en otro palio que no sea el suyo.

Aquí entra el debate que se genera con estos estrenos cuando aterrizan y son puestos por primera vez.

Nuestro imaginario está grabado a fuego y cuesta cambiar la estampa fijada. Por ello, se escuchan argumentos en contra que hacen referencia a la humildad de la hermandad de turno o del propio personaje histórico (Jesús o María). Esto, en mayor o menor medida, nos pasa a todos, pero creo que debemos tener algo más de amplitud de miras, sobre todo los que llevan ya muchos años de cofradías, para saber que esta extrañeza, poco a poco, se desvanece y queda la maravilla del titular y la obra de arte.

Todavía recuerdo cuando le hicieron a la Virgen de la Esperanza el manto bordado en tisú. Incluso dentro de la propia corporación, muchas voces clamaban por la tradicional sencillez de la hermandad. ¿Desde cuándo esta humildad ha sido una elección de las hermandades? ¿No será que siempre fueron humildes y sencillas porque no tuvieron más remedio? Por un momento, pareciese que usó en su día las copas del Recreativo por gusto dejando sin poner otras de plata de ley… En poco tiempo, esta sensación extraña de ver a la Virgen con el manto desapareció y hoy cualquiera se lo quita. ¡Enseguía!

Lo mismo ocurrirá con el manto, precioso y monumental, de la Virgen del Amor. Cuando se lo pongan por primera vez, habrá quien dirá que la Virgen siempre ha ido con manto liso (¡pues claro!), pero antes de que nos demos cuenta, el perfecto encaje del diseño con el conjunto ya existente y la magnificencia de su ejecución lo harán, como decía anteriormente, una parte más de lo que significa para todos los onubenses esta imagen por nuestras calles.

Lo de la túnica del Nazareno es aún más complejo, pues ya se sabe que cuanto más devocional sea la imagen en cuestión, más discrepancia genera. No tengo ni idea de si el Señor la sacará este año, pero es evidente que antes o después lo hará, y, cuando se le apague un poco ese brillo propio de lo nuevo, y el terciopelo se haga, con el paso de los años, a la imagen que lo soporta, nos parecerá que siempre la llevó y que no debería quitársela nunca. Insisto: cuando el proyecto y la ejecución se deja en manos de gente que sabe, es más difícil equivocarse. Con lo demás, que la costumbre haga su trabajo.