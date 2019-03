De un tiempo a esta parte, la presentación del cartel de la Semana Santa levanta una expectación inusitada entre los cofrades. El cartel, por uno días, se convierte en el protagonista del mundo cofrade y sobre él, se vierten todo tipo de opiniones. Evidentemente, como todas las creaciones artísticas, el cartel será del gusto de unos y del desagrado de otros, que para gustos, hay colores. Lo cierto y verdad es que desde que se optó, acertadamente desde mi opinión, por la opción de que el cartel anunciador de nuestra Semana Santa fuera una obra pictórica, Huelva se ha ido haciendo de una pinacoteca de tema cofrade más que importante.

Son obras, que, en este caso, desde el Consejo de Hermandades, deben ser custodiadas y protegidas, porque esas obras son patrimonio, no sólo de las hermandades, sino de toda la ciudad.

Siempre me he preguntado dónde se guardan durante el año estas obras. Esta duda, viene sustentada por el simple hecho, de que sí el Consejo no tiene habilitada, actualmente, una sede social, la verdad es que no sé dónde y en que condiciones se encuentran estas obras, que bien expuesta en un lugar digno, serían un reclamo turístico para la ciudad. Las obras que sirven para anunciar la Semana Santa onubense, en los últimos años, sirven como reclamo turístico en Fitur.

Esas mismas obras, no pueden ser relegadas al olvido más severo tras la Semana Santa. Los carteles de Semana Santa, a pesar de la fecha, que anuncia el año para el que fueron pintados, siguen teniendo una vigencia renovada año tras año. Hoy en días, son muchas las hermandades que publican un cartel anunciador de sus salidas procesionales. Estos carteles cuelgan de las paredes de las distintas casas de hermandad.

Si el Consejo, actualmente no tiene sede, es el momento de firmar algún convenio de colaboración con alguna entidad para poder guardar y si es posible exponer esas obras, las cuales, nos pueden gustar más o menos, pero lo que es indiscutible, es que fueron pintadas por unos artistas que pusieron mucho cariño en su elaboración. Esas obras de arte tienen que darse a conocer, tienen que estar expuestas en alguna sala de Huelva, al menos en estas fechas.

Sin duda, eso crearía más ambiente cofrade, a la par, que podríamos disfrutarlas nuevamente y en algunos casos, los más jóvenes, conocerlas. Hace tres semanas, reflexionaba sobre nuestro, patrimonio urbano, hoy, esa reflexión se detiene en ése otro, invisible durante el año, que sólo se asoma a nuestras vidas al llegar estas calendas, pero que como las sensaciones en Semana Santa, nunca es igual de un año para otro.

Actualmente, cuando faltan dos semanas para el Domingo de Ramos, en las paredes de nuestras calles o en los escaparates de los negocios onubenses, no hay presencia del cartel de este año. El cartel es y debe ser nuestro primer pregonero, cumpliendo con el cometido para el que fue pintado con más tiempo de antelación. Y el original, ése que levantó tanta expectación, como todos, antes de iniciar la Cuaresma debe formar parte de esa pinacoteca que todos podamos disfrutar durante el año. No sólo hay que presentar grandes obras todos los años, que se hace, sino que hay que saber protegerlas, mostrarlas y ponerlas en valor, dándoles visibilidad durante todo el año.