La presentación de la Fundación de la Buena Cultura del Agua y los Regadíos de Huelva a cargo de un viejo conocido, Juan Antonio Millán, me ha hecho acercarme este año al Congreso Internacional de los Frutos Rojos que organiza Freshuelva, a quien felicito por su iniciativa y me permitió constatar los grandes avances de nuestro agricultores de frutos rojos en el aprovechamiento del agua.

El Congreso ha tenido un excelente panel de conferenciantes y un alto número de participantes, tanto en el espacio expositivo, como en las salas de celebración de las ponencias, dicho lo cual, lo que me interesa, y es lo que me ha motivado a redactar estas líneas, son las condiciones en las que se celebra este congreso, y supongo que otros que tienen lugar en la ciudad de Huelva, en la Casa Colón, aunque seguro que no serán muchos.

La mayoría de los expositores estaban ubicados en los Jardines de la Casa Colón y otras zonas al aire libre. Y me pregunto: ¿Qué hubiera pasado si las temperaturas en los días Congreso, que fueron benévolas, hubieran sido las que tenemos esta semana cuando redacto estas líneas? ¡Cuarenta grados! Llegado a este punto, me pregunto: ¿Alguna vez se oirá una voz en Huelva que, además de clamar por el AVE, o el aeropuerto, o a demandar cosas que tienen que hacer otros, proponga iniciativas que puedan ser llevadas a cabo por las administraciones locales o provinciales? ¿Qué podemos hacer nosotros para convertir nuestra ciudad en un destino estratégico para la celebración de ferias comerciales o congresos profesionales?

Los asistentes a ferias y congresos, como saben los que entienden de esto, son los que más gastan, junto con los que practican el golf.

El pasado año, de mayo a junio se celebraron en Málaga seis congresos del ámbito de la sanidad, con una asistencia de 8.500 profesionales, y se calcula que dejaron unos diez millones de euros. El servicio de Información Turística de Asturias calcula que cada congresista gastó en aquella comunidad 411 euros y si iba acompañado 744 euros, diarios, frente a un turista normal que gasta 79,57.

¿Qué ocurriría en una ciudad como Huelva, que está perdiendo población en los últimos años, si se hiciera una apuesta como la que hacen las instituciones feriales (Fibes, por ejemplo, en Sevilla) o la que se dedica a la promoción y organización de congresos en la ciudad de Malaga?

Claro que lo primero que tenemos que tener es una infraestructura adecuada para recibir este tipo de certámenes u otros más modestos, y un ente especializado que se encargue de la captación de congresos y ferias, para que, por ejemplo, el Congreso sobre la Minería que se viene celebrando en Sevilla, pueda venir algún año a Huelva, lo cual no podría extrañar, siendo la provincia con más producción minera de Andalucía.En el Ensanche Sur debe haber superficie dotacional suficiente para desarrollar la construcción de un moderno y accesible Centro de Congresos y Exposiciones multifuncional.

O, si queremos ser más modestos, ¿no hay junto al Palacio de Congresos de la Casa Colón una parcela disponible que permitiese construir una pabellón diáfano, susceptible de ser compartimentado, para acoger distintas manifestaciones para albergar los expositores que como los que acuden al Congreso de los Frutos Rojos no tengan que estar a cielo raso, haga calor, llueva o truene?

El otro gran requisito es contar con esa figura, que es clave para la promoción y organización: una institución ferial y de congresos capaz de poner a la ciudad de Huelva en el escaparate de los centros capaces de acoger y organizar eventos.

Se intentó con la creación del Consorcio para la Promoción y Organización de Actividades Comerciales de Huelva, promovido por Diputación Provincial. Pero, lo que es cierto es que en una disposición de la Junta de Andalucía de 2016 titulada Análisis de los consorcios Públicos de Andalucía, respecto del de Hueva se concluía: Situación, “inactivo, tramitando disolución”.

Es posible que el hecho de que durante varios años los gobiernos de la Diputación y del Ayuntamiento de Huelva fueran de colores distintos arruinara tan ilusionante proyecto.Ahora, en este tiempo, donde durante cuatro años estos dos organismos estarán gobernados por el mismo partido político y también la Junta de Andalucía sería una buena ocasión para hacer una gran apuesta por este tipo de turismo que, no se olvide es el que mayores ingresos deja en las ciudades donde se desarrollan