Accidentes de trabajo en la minería metálica: datos para el optimismo

La minería ha sido tradicionalmente un sector de actividad con unas altísimas tasas de siniestralidad. Sin embargo, desde comienzos del presente siglo se viene produciendo un descenso considerable en todos los indicadores, tanto a nivel nacional como internacional, y siempre que excluyamos a la minería informal.

A comienzos de los años sesenta, la minería del cobre iniciaba una etapa modernizadora cuyo objetivo era mejorar su rentabilidad a base de nueva tecnología, mecanizar los procesos y modernizar los medios de transporte, lo que a su vez conduciría a suavizar el trabajo en los frentes de arranque y en las plantas procesadoras de mineral. Con más o menos retraso fueron andando el camino la mayor parte de los países con fuerte tradición minera: Estados Unidos, Alemania, Suecia, Perú, Chile, Canadá, etc. España, sin embargo, no lo comenzaría hasta los primeros años de la presente centuria. Según la Comisión de Seguridad Minera, el Índice de Incidencia de los accidentes graves y mortales va a pasar de 115,0 y 39,9 en 2005, a 38,3 y 17,4 en 2019, respectivamente. No obstante, a nivel general, la minería sigue presentando unos registros que están muy por encima del resto de sectores.

Según los datos aportados por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), la minería española contaba en 2005 con un total de 42.592 trabajadores, de los cuales un 87,5% eran propios y un 12,5% pertenecían a contratas. En el año 2020, con 29.319 trabajadores, el 63,7% pertenecían a empresas principales y los subcontratados ascendían ya al 36,3%. El mayor incremento en cuanto al número de trabajadores se va a dar en la minería metálica, especialmente a partir de 2009, y más concretamente en nuestra provincia y en segundo término en la de Sevilla. En conjunto, pasará de los 400 trabajadores ocupados en 2008 a los 6.577 en 2020. Sin embargo, para el conjunto de la minería la pérdida de mano de obra se elevaría a un 31,16%.

Por otra parte, el número de explotaciones a nivel nacional se reduce en un 38%. La excepción vendrá, de nuevo, en la minería metálica, que pasará de 3 a 10 explotaciones. De este modo, los enclaves de mayor tamaño se van a concentrar en la minería metálica y energética, y los más pequeños, en el resto de productos.

En cuanto a los accidentes graves y mortales, la dinámica descendente es muy clara en ambos casos. Un total de 11 accidentes entre graves y mortales en 2020, para una plantilla de 29.319, según el Miteco, significa un avance más que considerable.

En el periodo 2005-2020, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, el 78,1 % de los accidentes se concentran en la minería del carbón, la extracción de piedra, arenas y arcillas. La minería metálica apenas alcanza el 3,7%. En términos generales, los accidentes leves se reducen hasta un 85,87%. Atendiendo al tipo de lesión, el grupo mayoritario se centra en las fracturas, contusiones y aplastamientos; aquí la calidad de las fuentes queda en entredicho, puesto que un 29,5% de los accidentes aparecen bajo el epígrafe Otros.

En cuanto a los lugares más peligrosos, destacan las instalaciones de tratamiento del mineral; especialmente preocupante en el caso de áridos (58,3%), roca industrial (22,6%) y, en tercer lugar, la minería metálica, con un 19%. Le siguen las galerías principales o secundarias, y aquí sí que ocupa el primer lugar la metálica (47,6 %), seguida de cerca por el carbón (38,8%) y la roca industrial (36,7%). Las pistas de circulación concentran hasta un 10,1% del total de los accidentes en el período 2005-2020.

Aunque no está clara la efectividad de las medidas individuales, dado que en seguridad la relación causa-efecto es difícil de mostrar, la bibliografía apunta como posibles explicaciones de esta mejora, al abordaje integral de la seguridad, a la incorporación de medidas tanto técnicas como organizacionales, el uso intensivo de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, la mejor integración de las subcontratas y autónomos y en el tratamiento de las fuentes.

En definitiva, podemos afirmar que el número de accidentes registrados en el conjunto de la minería española durante el período analizado ha seguido la dinámica descendente, similar a la que han desarrollado la mayor parte de los países mineros, y que la reducción más acusada se ha originado en la minería metálica, "la nueva minería metálica", que ha conseguido invertir la inercia histórica que la caracterizaba como gran empresa con elevados índices de siniestralidad. Este hecho debe obligarnos a reorientar el discurso y no olvidar la especificidad que presenta cada sector. Seguir hablando de alta siniestralidad para el conjunto de las actividades mineras puede generar confusión y no ayuda a la formulación de políticas eficaces.