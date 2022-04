El uso partidista de la Justicia

Uno de los factores que más han debilitado la democracia española durante las últimas décadas ha sido la utilización partidista de la Justicia. El descarado intento de manipular uno de los pilares del Estado de Derecho no se aprecia sólo en los procesos de renovación de los órganos constitucionales, que se bloquean durante años por puras estrategias y por la incapacidad de alcanzar consensos mínimos, como se ha demostrado desde hace más de tres años con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Retorcer la Justicia para ponerla a favor de los intereses propios y dañar los del contrario es una práctica que se hace también con la utilización de la denuncia penal con fines políticos. Se podrían traer a colación decenas de episodios, la mayoría de los cuales han quedado en nada o en muy poco. El último ejemplo lo tenemos esta semana en Andalucía. El PSOE de Juan Espadas ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción al consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, justo dos días después de que fuera nombrado por el congreso del PP como número tres de su estructura nacional. La razón, la comisión de una presunta prevaricación administrativa por la puesta en marcha de un sistema de contratación urgente para la provisión de más de 3.400 plazas durante la pandemia. Estamos ante un nuevo caso de utilización de la jurisdicción penal, en la que los encausados se juegan no sólo su prestigio sino también su propia libertad, en un asunto que se debería haber sustanciado en la administrativa. Pero esta vía de actuación partidista no habría prosperado y se hubiera hecho habitual si no hubiera habido fiscales que admitieran a trámite este tipo de denuncias y abrieran la correspondiente investigación. Ejemplos hemos tenido en Andalucía suficientes como para considerar que ya es hora de que se ponga fin a una práctica que constituye una inadmisible adulteración de la Justicia.