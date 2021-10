El silencio del PP

Una de las noticias más destacadas de la semana que expira ha sido la condena a dos años de cárcel al ex tesorero del PP Luis Bárcenas por pagar las obras de la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid, con fondos "al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda Pública". La Audiencia Nacional, asimismo, ha declarado responsable civil subsidiario al PP. La parte más negativa de esta sentencia es que vuelve a enfrentar a los ciudadanos con la corrupción política, fenómeno que tanto daño ha hecho a nuestra democracia. La más positiva, que nos estamos refiriendo a sucesos ya pasados y que poco tienen que ver con la actual dirección de los populares. El ahora presidente del PP, Pablo Casado, no tuvo nada que ver con los hechos que se han juzgado ni con los diferentes escándalos que trufaron la trayectoria del PP en tiempos pasados y, por tanto, intentar usar la sentencia de la Audiencia Nacional para desgastarlo políticamente es claramente injusto. Sin embargo, es cierto que se ha echado en falta algún tipo de declaración del presidente popular en la que, como líder de la formación, pidiese disculpas a la sociedad. Al fin y al cabo, al igual que afirmamos con Susana Díaz cuando la sentencia de los ERE, cuando un político alcanza la cúpula de su partido debe cargar no sólo con el presente del mismo, sino también con su pasado, para lo bueno y para lo malo. La corrupción es un fenómeno difícilmente erradicable. Incluso, podríamos decir que es inherente a la actividad política. Pero una cosa es que se produzcan casos muy concretos y otra distinta que se convierta en un fenómeno generalizado, como hemos visto en la política española durante algunos periodos. Lo importante ahora es que la Justicia ha actuado. La cúpula del PP -y las de todos los partidos- deberían tomar buena nota.