La sequía, una seria amenaza

La sequía es la gran amenaza que se cierne sobre una economía andaluza que presenta datos alentadores. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo expresó con contundencia durante la presentación, el jueves en Sevilla del Anuario Joly 2023, que publica la empresa editora de este periódico con la colaboración de Telefónica. Moreno lanzó una voz de alarma: si el año próximo no llueve, Andalucía puede perder hasta siete puntos de PIB y se pondrían en peligro 140.000 empleos. Hay precedentes de sequías muy prolongada. Los casos de California, Turquía o Sudáfrica son algunos de los más relevantes de los últimos años. Andalucía, por su situación y su modelo productivo es especialmente vulnerable a este fenómeno. El agua es la base de la agricultura y del turismo, las dos actividades con mayor generación de empleo y renta en una comunidad que tiene en el desarrollo industrial la asignatura pendiente que nunca ha podido aprobar. Cuando el agua falta, toda la estructura económica andaluza acusa el impacto y surgen conflictos como el planteado en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Mala solución tiene el problema si no llegan varios años con un régimen de lluvias normalizado. Pero sí hay medidas que se pueden poner en marcha desde las diferentes administraciones, sobre todo la estatal y la autonómica, para paliar sus efectos mediante la utilización racional de las reservas. Andalucía tiene un déficit de obras hidráulicas que acumulan retrasos de décadas. Esta falta de infraestructuras no ha impedido, sin embargo, un aumento muy considerable de la superficie de regadío. Tal y como sostiene el presidente de la Junta, las políticas de agua deben ser un eje estratégico de la gestión del Gobierno andaluz. También lo debe ser del de España.