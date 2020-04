Un paso que requiere la responsabilidad de todos

La mejora de las cifras de víctimas e infectados por el coronavirus ha permitido que el Gobierno relaje, a partir de mañana, un confinamiento que durante estos últimos 15 días sólo ha permitido trabajar a los considerados servicios esenciales. La medida es necesaria, pues el país no puede permanecer mucho más tiempo en estado de hibernación sin que la economía empiece a mostrar preocupantes síntomas de deterioro. Sin embargo, nos engañaríamos si pensásemos que este importante paso no está exento de riesgo. Pese a que las estadísticas están experimentando una evolución que invita al optimismo, lo cierto es que el virus no está ni mucho menos derrotado. De hecho, la propia OMS ha advertido de los peligros de que experimentemos una rebrote de la epidemia, lo cual sería una completa tragedia. Por tanto, todos debemos ser muy conscientes de que el hecho de que mañana muchos podamos volver a nuestro trabajo no significa en absoluto que el confinamiento haya finalizado. Al contrario. Ahora más que nunca hace falta que los ciudadanos nos comportemos de forma responsable y perseveremos en un distanciamiento social que es imprescindible para consolidar el descenso de la tristemente famosa curva de la enfermedad. Tanto durante el transporte como en el lugar de trabajo, todos tenemos que extremar las medidas tantas veces difundidas por las autoridades sanitarias. Lo contrario sería un acto que podríamos calificar de suicida. La vuelta a la normalidad llegará, pero para ello es necesario que cada uno asuma su cuota de responsabilidad y que comprendamos que, hasta que no se conozca exactamente la extensión de la epidemia y se encuentre una vacuna, el coronavirus seguirá siendo una realidad presente en nuestras vidas. Hay que ir paso a paso, sin precipitarse. Las prisas, como dice el refrán, nunca son buenas. En el caso de una pandemia podríamos decir que son nefastas.