Un paso muy perjudicial para Doñana

La aprobación por el Parlamento de Andalucía de la tramitación de la proposición de ley que han presentado PP, Cs y Vox para regularizar 1.400 hectáreas de regadío en la Corona Forestal de Doñana sólo puede considerarse como una mala noticia. En primer lugar, porque dicho proyecto puede poner en peligro una parte importantísima de nuestro patrimonio natural, como es el Parque Nacional de Doñana, según avisan no sólo los ecologistas, sino buena parte de la comunidad científica y conocedora de los acuíferos del Coto. Y en segundo lugar, porque es un claro ejemplo de los perversos efectos que provoca la lógica electoralista cuando se apodera de los partidos políticos. La propuesta ha contado con el firme apoyo de los partidos del pacto de investidura de Juanma Moreno, pero también ha tenido un aliado inesperado en el PSOE, que con su abstención demuestra que ha sido incapaz de tomar una decisión que presumía impopular entre los agricultores de la zona. Con la aprobación de esta proposición de ley, el Parlamento andaluz desoye tanto los avisos de la Unión Europea como los del propio Gobierno central. Lo que resulta desconcertante es que tengan que venir de Bruselas y Madrid a defender un patrimonio natural cuya protección debería ser incuestionable para todos los partidos andaluces, independientemente de la orientación del mismo. ¿Es ésta la revolución verde que prometió en su día el presidente Moreno? Muchas veces a nuestros políticos les sobran palabras biensonantes y les faltan hechos concretos. No deja de ser una vergonzosa paradoja que la conservación de Doñana esté siendo puesta en peligro desde el mismo Parlamento de Andalucía. A nadie se le escapa que los acuíferos de este enclave están agotados y que las previsiones climáticas no son precisamente optimistas. Ampliar el regadío es, simplemente, un gran error.