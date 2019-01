La palabra debe estar en el Parlamento andaluz

Este martes próximo comienzan en el Parlamento andaluz las consultas de su presidenta, Marta Bosquet (Cs), con los grupos parlamentarios para decidir quién será el candidato a presidir la Junta de Andalucía. Después de una semana de un desbarajuste mediático por parte de algunos partidos, se impone el formalismo como única hoja de ruta de un parlamentarismo democrático. Marta Bosquet no es una calculadora, todos sabemos sumar escaños, contar hasta 55 y restar a 109 todos los números enteros de esa centena para abajo. De lo que ahora se trata es de que los portavoces de estos grupos le expliquen a la presidenta qué harán en la posible sesión de investidura del popular Juanma Moreno. Lo que iba a ser un acuerdo de Gobierno a dos -Ciudadanos y PP-, con el apoyo parlamentario de un tercero, Vox, se ha visto empañado por las exigencias maximalistas del partido de Abascal, que además se empeña en comunicar en unas redes sociales que sólo valen para la agitación y la propaganda. Un asunto de tanto calado como la Ley Integral contra la Violencia de Género no se puede tratar bajo formatos tan mínimos y doctrinarios, ni la amenaza de una repetición de las elecciones generales se puede anunciar mediante una frase en las redes. Es a Marta Bosquet a la que los portavoces deben dirigirse, explicar cuáles son sus intenciones y de qué dependen. No deja de ser una anomalía, por lo demás, que la negociación entre el PP y Vox para garantizar la investidura de Moreno tenga lugar en Madrid, entre dirigentes nacionales de estos partidos y sin participación de los candidatos andaluces. Por eso, es necesario que el foco mediático, la palabra y la discusión regresen al Parlamento andaluz, que es el representante de la voluntad popular expresada el pasado 2 de diciembre. Que cada actor administre sus espectáculos, pero el centro, las formas y los procedimientos residen en la Cámara. Es allí donde debe decidirse, y explicarse, el futuro andaluz.