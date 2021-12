Es la hora de la responsabilidad ciudadana

La Junta de Andalucía ha dado ya señales suficientes de que su intención no es tomar medidas drásticas que puedan dificultar la libre movilidad de los ciudadanos. Aunque la comunidad internacional al completo está muy preocupada ante la sexta oleada del coronavirus, esta vez en forma de la variante ómicron, desde la Administración autonómica se ha optado por facilitar al máximo la actividad económica en estas fechas tan decisivas en el balance final del año. Según los primeros indicios, ómicron tiene una gran capacidad para infectar, pero no es especialmente virulento, sobre todo en las personas que ya están vacunadas. Todas estas informaciones, sin embargo, pueden cambiar drásticamente en tanto las investigaciones científicas vayan avanzando. Pero en ningún momento hay que bajar la guardia. Rosario Amaya, jefa de la UCI del Virgen del Rocío de Sevilla, el hospital más grande de Andalucía, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad: "Estamos preparados para lo que pueda venir y muy preocupados por las reuniones en Navidad". De sus palabras se desprende un cierto alivio al saber que la sanidad andaluza está lista y alerta, pero también una evidente inquietud. Es el momento en el que todos debemos pensar en cómo podemos colaborar para evitar que la sexta ola sea especialmente dura. La respuesta no puede ser otra que extremar las precauciones, sobre todo si tratamos a personas vulnerables. El uso de la mascarilla, la vacunación masiva, la desinfección de manos y entornos, la ventilación de los interiores o evitar reuniones demasiado concurridas sigue siendo la mejor manera de combatir el virus. No necesitamos que las autoridades nos obliguen a practicar estas medidas. Es la hora de ejercer la responsabilidad ciudadana, de que todos aportemos nuestra sensatez y nuestro espíritu cívico. Así es como actúan las sociedades maduras y democráticas. Sin necesidad de amenazas ni de paternalismos políticos.