Un final de 2022 complicado

Tres razones llevan a vaticinar a los analistas económicos que en el último trimestre de 2022 se puede producir un estancamiento económico que lleve a una contracción en 2023: la guerra de Ucrania, la crisis energética y la subida de tipo de interés que trata de controlar una inflación de dos dígitos. Que las perspectivas para España sean tan grises como para la Unión Europea no supone ningún alivio para los ciudadanos y las empresas, ni debe llevar al Gobierno a tratar de restarle importancia bajo el argumento de que el problema es común. La caída de los precios internacionales de algunas materias primas anticipan una recesión a nivel mundial, pero éste puede ser un efecto buscado, se trataría de transitar por una contracción de corta duración que aplacase el alza del IPC. Esto es lo que tratan de conseguir los bancos centrales. Pero las perspectivas para la Unión Europea son, especialmente, malas, ya que su motor económico -Alemania- va a atravesar unos meses muy duros, como consecuencia de unas restricciones energéticas que pueden afectar a su industria, un sector que ha vivido las últimas décadas de los bajos precios del gas ruso. La recuperación del turismo durante este verano y el gasto de las familias en España aún nos pueden dar unos meses de ventaja, pero el estancamiento en la creación de empleo que se observó en julio indica una tendencia que no es buena. Igual de grave está resultando el alza de la inflación, que no logra controlarse y que provoca un desgaste mayor en las familias con menos recursos. Entendemos que deben prorrogarse las primeras medidas que se adoptaron para frenar el efecto alcista, como la rebaja del precio de los combustibles del transporte, pero hay que evitar el segundo ciclo inflacionista que se produciría si se refleja en la subida general de los salarios. Es así como se producen las espirales inflacionistas de imposible control. Quedan meses duros en los que cada medida debe ser revisada a la luz de la experiencia.