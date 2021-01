Un esperado recrudecimiento de la pandemia

Los últimos datos apuntan a un serio recrudecimiento de las infecciones y hospitalizaciones debidas a la pandemia del coronavirus. En concreto, la presión hospitalaria sigue aumentando por décimo día consecutivo en Andalucía. En la actualidad hay ingresadas 1.535 personas por coronavirus, 269 de ellas en las unidades de cuidados intensivos (UCI), una cifra similar a después del puente de diciembre. Además, se han registrado 38 nuevos fallecidos en 24 horas. Ante este panorama cabe preguntarse si estamos frente a una tercera oleada del virus, como defienden algunos, o simplemente es un aumento de las infecciones por la sencilla incompetencia de las autoridades y la irresponsabilidad de los ciudadanos en general. Todo apunta a la segunda opción. Porque en esta ocasión nadie puede objetar que no estaba sobre aviso. De hecho, poco antes del inicio de la Navidad, países como Alemania optaron por endurecer las medidas contra el coronavirus, aun sabiendo que era una medida impopular. Sin embargo, en España en general y en Andalucía en particular se decidió mirar para otro lado, aun sabiendo las fatales consecuencias que esta actitud traería. Por su parte, la ciudadanía aceptó esta estrategia del avestruz, quizás cansada tras casi un año de pandemia. Este repunte se une a la inquietud provocada por el decepcionante arranque de la campaña de vacunación. Aunque la Junta de Andalucía ya ha anunciado que redoblará los esfuerzos y habrá vacunaciones las 24 horas de todos los días de la semana, todo indica que tardaremos más de lo previsto en alcanzar la conocida como inmunidad de rebaño, que es la única que puede garantizar una vida con los parámetros anteriores a la irrupción del virus a principios del año pasado. Ante este panorama, sólo se puede seguir insistiendo en las medidas de separación social, reducción de la movilidad e higiene personal, justo lo que las administraciones y una parte de los ciudadanos han obviado durante las fechas navideñas. Por ahora, no hay otro camino.